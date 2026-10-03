Detienen a tres hombres como presuntos autores de un robo con fuerza en un restaurante de Sevilla capital

Archivo - Imagen de Archivo. Agentes del Grupo de Acción y Reacción (GAR) de la Policía Local de Sevilla, durante el Domingo de Ramos de 2026. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo de Apoyo y Reacción (GAR) de la Policía Local de Sevilla han detenido esta madrugada a tres hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en un restaurante ubicado en las inmediaciones de la avenida de Cádiz.

Según ha informado el Servicio de Emergencias Sevilla a través de su cuenta oficial de X, consultada por Europa Press, la Sala de Control y Transmisiones de la Policía Local alertó en la madrugada de este sábado a las patrullas de la presencia de varios individuos encapuchados que presuntamente estaban cometiendo un robo en el interior de un restaurante.

Al llegar de inmediato los agentes sorprendieron a tres individuos que intentaron darse a la fuga, siendo rápidamente interceptados e inmovilizados. En la inspección posterior, los agentes comprobaron que las cajas registradoras del negocio habían sido forzadas y vaciadas.

Según ha relatado Emergencias, en el momento del arresto y registro, los efectivos policiales intervinieron: un bolso con dinero, botellas de bebidas alcohólicas e instrumental de cerrajería utilizado para la apertura del local, además de prendas para ocultar el rostro y prendas de abrigo empleadas durante el asalto.

Finalmente, los tres detenidos fueron trasladados a dependencias policiales quedando a disposición de la autoridad judicial.