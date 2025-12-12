La Diputación destaca el valor del Club Voleibol 'Esquimo' de Dos Hermanas (Sevilla) como motor de talento y turismo

Club Voleibol 'Esquimo' de Dos Hermanas (Sevilla) - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha recibido en la sede provincial a las jugadoras del Club Voleibol Esquimo de Dos Hermanas, junto a su presidente, Marcos Manuel Galán, y el mánager del club, Ricardo Lobato, en un acto en el que también ha participado el alcalde nazareno, Francisco Rodríguez. El encuentro ha servido para poner en valor los logros deportivos del equipo femenino, así como su impacto en la proyección social y económica de la provincia.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el Esquimo, con más de cuarenta años de historia, "se ha consolidado como referente del voleibol femenino andaluz". Es el único club de Andalucía que compite en la Liga Iberdrola, máxima categoría nacional, y ha representado a Sevilla en la CEV Challenge Cup durante las tres últimas temporadas, según ha enmarcado.

En la actualidad, además, el conjunto ha firmado un nuevo hito al clasificarse por segundo año consecutivo para los octavos de final, tras superar al VK Slovan Bratislava y al Dynamo Apeldoorn, afianzándose así en el panorama internacional. A ello se suma su prolífica cantera, formada por más de 400 deportistas.

Durante la recepción, Fernández ha subrayado la importancia del deporte en las políticas provinciales y destacó que el Esquimo es uno de los clubes beneficiarios de las líneas de apoyo de la Diputación, con 27.500 euros concedidos esta temporada.

"El deporte es un espejo para nuestros jóvenes", ha enmarcado. "El talento de las jugadoras del Esquimo es un ejemplo para niños y niñas, no solo como incentivo para la práctica deportiva, sino como escuela de valores e igualdad. Además, el deporte es un potente atractivo turístico para quienes buscan conocer el patrimonio y vivir experiencias inmersivas en los municipios donde se celebran estos eventos", ha apostillado.

Por su parte, el mánager del club, Ricardo Lobato, ha agradecido el respaldo institucional y ha destacado la relevancia de encuentros como este: "En modalidades como la nuestra, el apoyo es fundamental. Que las instituciones conozcan de primera mano nuestras necesidades y nuestra realidad competitiva es clave para seguir creciendo. Esta recepción nos da un empuje para continuar trabajando y buscando recursos para el proyecto".

La Diputación, a través del Área de Cultura y Ciudadanía, ha informado de que ha incrementado su inversión deportiva en 2025, destinando entre 1,6 y 2,3 millones de euros a clubes, deportistas olímpicos y paralímpicos, municipios y programas de igualdad.

También ha multiplicado, según ha enmarcado, por seis las ayudas a clubes de deportes minoritarios que compiten en categorías nacionales, alcanzando los 600.000 euros; ha cuadruplicado las becas a deportistas, hasta los 200.000 euros; y continúa apoyando a técnicos municipales, dinamizadores, Juegos Deportivos Provinciales y gastos de desplazamiento. Además, aporta 50.000 euros para programas de igualdad de género desarrollados por federaciones y clubes.