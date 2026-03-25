La Diputación destinará más de 1,5 millones a las vías verdes de El Ronquillo y Lebrija en Sevilla

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El III Encuentro de Vías Verdes ha tenido lugar este miércoles y ha sido inaugurado por el diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez. El objetivo es abordar aspectos clave para el impulso de estos recorridos, como la financiación, las infraestructuras y los servicios vinculados, desde la perspectiva de los retos que plantea la emergencia climática. Durante su intervención en la primera de las mesas, Domínguez ha anunciado que la Diputación de Sevilla tiene previsto invertir entre este año y el que viene más de 1,5 millones en los proyectos de rehabilitación de la Vía Verde de El Ronquillo y en la ejecución de la Vía Verde de Lebrija. En concreto, este año hay previstos 50.000 euros para licitar el proyecto de El Ronquillo y 100.000 para el de Lebrija.

Según ha informado la institución provincial en una nota de prensa, a lo largo de la jornada se ha puesto de manifiesto la "importancia de la cooperación institucional para su desarrollo, con el ejemplo de las futuras vías verdes de Cala y Aznalcóllar".

La cita también ha servido para "intercambiar experiencias y casos de éxito en la gestión de itinerarios y el desarrollo de actividades empresariales en el entorno, evidenciando su capacidad para generar actividad económica y empleo en el ámbito local".

Finalmente, Domínguez ha destacado que "estamos en un momento clave, en el que la transición ecológica nos exige actuar con responsabilidad y visión de futuro. Las vías verdes encajan perfectamente en ese modelo, porque fomentan la movilidad sostenible, ponen en valor nuestro patrimonio y contribuyen a fijar población en el territorio. Desde la Diputación vamos a seguir trabajando con determinación para consolidar estos proyectos, mejorar sus infraestructuras y aprovechar todo su potencial como motor de desarrollo local y provincial."

El programa ha incluido espacios de debate sobre estrategias de futuro, así como la participación de representantes municipales, entidades especializadas y redes europeas, lo que permite situar estas infraestructuras en una perspectiva amplia, conectada con las tendencias actuales de movilidad sostenible y ocio en la naturaleza.

Se ha iniciado con la sesión 'Financiación, infraestructuras y equipamientos en las vías verdes', moderada por Carmen Aycart, de la Asociación de Vías Verdes de Andalucía, en la que han participado el propio diputado Gonzalo Domínguez; y los alcaldes de Marchena, San Nicolás del Puerto y La Roda de Andalucía, todos ellos vinculados a distintos proyectos de vías verdes en la provincia: la Campiña, Sierra Morena de Sevilla y Las Lagunas.

La jornada ha continuado con la mesa 'Colaboración público-privada en torno a las vías verdes', en la que, junto a Carmen Aycart, han intervenido Ana María Portillo, responsable de alojamiento y restaurante en la Estación de Puerto Serrano (Vía Verde de la Sierra), y Juan Bartolomé Ponce, del alojamiento y restaurante de la Estación de El Ronquillo, aportando la visión empresarial sobre estos itinerarios.

Uno de los bloques centrales ha sido la mesa redonda 'Cooperación institucional para la creación de las vías verdes de Cala y Aznalcóllar', moderada por Francisco Meirinhos, presidente de la asociación A Contramano, con Gonzalo Domínguez, en este caso en su condición de alcalde de El Castillo de las Guardas, por donde transcurre también el itinerario; Isidoro Ramos, alcalde de Olivares; Antonio José López, director conservador del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche; Asunción Ríos, alcaldesa de Santa Olalla del Cala; y Arturo Alpresat, diputado de Medioambiente, Desarrollo Rural y Energía de la Diputación de Huelva.

En el debate 'Estrategias de futuro para las vías verdes desde la perspectiva del cambio climático', moderado por Carmen Aycart, han intervenido Dominika Zareba, representante de la Asociación Europea de Vías Verdes; Fernando Ortega Alegre, experto en infraestructuras verdes de la Red Sevilla por el Clima; y María Jiménez Rodríguez, gerente de la Fundación Vía Verde de la Sierra, quien ha reivindicado ayuda por parte de las administraciones para reparar los daños ocasionados en este itinerario por el tren de borrascas.