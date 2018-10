La Diputación esperará la resolución del contencioso de las oposiciones "dada la proximidad de la vista"

Publicado 03/10/2018 16:35:02 CET

SEVILLA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Después de que la Fiscalía haya archivado la investigación incoada por la posible filtración de las preguntas del examen inicial celebrado el pasado 3 de marzo para las oposiciones impulsadas por la Diputación de Sevilla para cubrir 61 plazas de bombero, al no considerar "acreditado" que mediase una filtración del contenido de la prueba, la institución provincial está "a la espera" de que se resuelva el litigio promovido por los aspirantes a las plazas, contra la decisión de anular la citada prueba inicial.

A través de un comunicado, la Diputación señala el conflicto derivado de las oposiciones promovidas por la misma para cubrir en turno libre 61 plazas de bombero vacantes en su plantilla, cuya primera prueba se celebró el pasado 3 de marzo con un examen tipo test.

En dicha prueba firmaron su examen 834 aspirantes, superando 212 de ellos la nota de corte, toda vez que tras alertar el presidente y el secretario del tribunal de la oposición de posibles "anomalías" en los resultados, la Diputación decidió anular la prueba y elevar el asunto a la Fiscalía.

Y es que entre las 65 primeras calificaciones de la prueba figuraban, según un decreto de la Fiscalía recogido por Europa Press, "opositores que habían desempeñado o desempeñaban trabajo de bombero como funcionarios interinos; aspirantes incluidos en la bolsa de trabajo de la Diputación y dos hijos de un funcionario del área del Servicio de Bomberos", señalando la empresa especializada DARA en un informe la "alarmante coincidencia" en las respuestas de estos 65 opositores a un grupo concreto de preguntas de la prueba.

No obstante, la Fiscalía ha archivado la investigación de la prueba, porque "ni el presidente, ni el secretario ni los vocales del tribunal (entre ellos miembros del cuerpo de bomberos) percibieron que alguno de ellos fotografiara las preguntas, se llevase papeles o grabara lo hablado en la reunión" en la que fue confeccionado el test de aquella prueba inicial, ni media "relación entre las preguntas comunmente acertadas por los aspirantes" considerados como "sospechosos" y "la identidad del autor de las mismas".

EL "ESTUDIO DE RIESGOS"

"Es decir, se da un número elevado de aciertos en preguntas elaboradas por los denunciantes (miembros del tribunal) e incluso preguntas contestadas de forma incorrecta y que habían sido confeccionadas por vocales del tribunal pertenecientes al cuerpo de bomberos", indica la Fiscalía, zanjando además que el "estudio de riesgos" encargado a la compañía DARA sobre la prueba se centró en los exámenes de los 65 aspirantes considerados como "sospechosos", cuando se le debió solicitar un análisis de los exámenes de todos los opositores, "pues era la única forma de lograr un informe pericial objetivo, general e imparcial".

Dado el caso, y al reclamar los bomberos interinos que concurrieron a este concurso oposición la revocación de la decisión de anular la prueba inicial del 3 de marzo, la Diputación ha defendido que ha seguido en todo momento "las indicaciones" de sus servicios jurídicos, manteniéndose a la espera de la resolución del litigio contencioso administrativo promovido por los opositores contra dicha decisión.

Al respecto, recordemos que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Sevilla tiene fijada para el 17 de octubre la vista destinada a resolver un recurso en ese sentido, según informaban a Europa Press fuentes del caso.

"PLAZO RAZONABLE"

A tal efecto, defiende la Diputación que su postura "está avalada por el último informe interno del letrado jefe del servicio jurídico, que estima conveniente defender la posición de la Diputación en el proceso contencioso-administrativo iniciado", toda vez que "dada la proximidad de la vista", el litigio "podría quedar resuelto en un plazo razonable mediante sentencia".

"Será la vía judicial la que determine el futuro de estas oposiciones porque, aunque la Diputación es la primera interesada y mantiene un compromiso absoluto en cubrir las plazas, no debe haber ninguna sombra de sospecha en estas oposiciones", alega la institución, asegurando que no dudará en "retomar el proceso desde donde quedó si no se encuentran anomalías, persiguiendo la excelencia y el trabajo bien hecho también en el sistema de prevención y extinción de incendios y salvamento".