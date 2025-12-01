La Diputación participa en la primera Jornada de Fin de Campaña del Arroz organizada por Arrozúa en Isla Mayor (Sevilla)

Primera Jornada de Fin de Campaña del Arroz organizada por Arrozúa en Isla Mayor (Sevilla) - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cooperativa Arrozúa ha celebrado este lunes la primera edición de la Jornada de Fin de Campaña del Arroz, un encuentro profesional que ha reunido a chefs, hosteleros, empresas agroalimentarias y representantes institucionales en la Finca Veta la Mora, en Isla Mayor. La iniciativa cuenta con el respaldo de Prodetur y su marca promocional 'Sabores de la Provincia de Sevilla', y busca reforzar el posicionamiento del arroz sevillano como producto gastronómico de referencia y mostrar todo el proceso de su producción.

Según ha informado la institución en una nota, el acto institucional ha contado con la participación del vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, quien ha destacado "la importancia de apoyar iniciativas que ponen en valor los productos de nuestra tierra" y subrayó el papel de Prodetur en la promoción del arroz como "producto clave para el desarrollo económico de la comarca y la gastronomía de la provincia".

También han asistido el alcalde de Isla Mayor, Juan Molero; el presidente de Arrozúa, Francisco Peña; el gerente de la Federación de Arroceros, Eduardo Vera; y el cocinero y comunicador gastronómico Enrique Sánchez, representante de Chefs Azules.

El encuentro ha estado dirigido a chefs y profesionales de la hostelería de Sevilla, Cádiz y Huelva, y ha permitido, tal y como destaca la institución provincial, acercar a los asistentes el proceso completo de cultivo y transformación del arroz de la zona, resaltando su calidad y vínculo con el territorio. Participaron representantes de ART CUA, Chefs Azules y restaurantes de referencia como Manolo Mayo, Arrocería Criaíto y Taberna del Alabardero, así como periodistas e influencers especializados en gastronomía.

La jornada ha incluido degustaciones y showcookings de los chefs y restaurantes participantes, elaborando recetas con arroz de alta calidad Doña Ana. Entre las empresas colaboradoras estuvieron marcas del sector agroalimentario sevillano, como Migasa, Acesur, San Benedetto, IGP Manzanilla y Gordal de Sevilla, Lácteos La Noria, Picos Obando, Los Romeros de Alanís, Tierra Palaciega, Patatas Fritas Umbrete y Quesos Mena.

Para Rodríguez Hans, este encuentro permite a Arrozúa "reforzar su apuesta por la divulgación del cultivo del arroz y acercar el sector gastronómico al producto local".