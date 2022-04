La Diputación de Sevilla aprueba 492 plazas de estabilización de empleo temporal para interinos y prevé 84 más

SEVILLA, 31 Mar. (EUROPA PRESSS) -

El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha dado cuenta de la reciente aprobación de una oferta de empleo público de estabilización de empleo temporal, con 492 plazas a las que se sumarán otras 84 plazas más hasta sumar un total "576 plazas de estabilización", lo que pone fin al prolongado conflicto de los empleados interinos de dicha institución.

Hablamos una vez más del conflicto derivado de la situación de los más de 500 trabajadores interinos de la Diputación ante las ofertas públicas de empleo promovidas por la institución en los últimos tiempos, en muchos casos incluyendo las plazas para las cuales fueron contratadas estas personas.

Al respecto, un portavoz de este colectivo explicaba tiempo atrás a Europa Press que entre estos interinos figuran "muchos casos" de personas que tras "décadas" trabajando en la institución provincial, afrontaban tales procesos selectivos "sin opciones reales" de consolidar su posición en la plaza que ocupan como interinos, al tener que competir con jóvenes recién titulados, con formación específica y carentes de "obligaciones" familiares o laborales a la hora de preparar una oposición.

En el marco de este conflicto, cuyo origen se remonta tiempo atrás sumando no pocas negociaciones, movilizaciones y giros, la Diputación acordaba tras concluir el primer estado de alarma frente a la pandemia de Covid-19 anular los calendarios de los procesos selectivos que afectasen a personal temporal o interino de larga duración, a la espera de un pronunciamiento del Ministerio de Política Territorial y Función Pública sobre el asunto o una sentencia firme de los tribunales españoles.

QUIENES PAGAN "EL PATO"

Los interinos, no obstante, insistían en pedir la "paralización absoluta" de los procesos selectivos y su "regularización" para no "pagar el pato" del "enorme fraude de ley" implícito en no convocar en su debido momento las ofertas de empleo público correspondientes a las plazas en las que estas personas trabajan en calidad de interinos o temporales. Así, defendían la "fijeza" en los puestos en los que trabajan como única solución justa al conflicto.

Finalmente, como es sabido, prosperó un proyecto de ley estatal para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que reserva concursos y no oposiciones para puestos de trabajo en la Administración que hayan estado ocupados de forma temporal durante al menos cinco años. Fruto de dicha regulación, los trabajadores de la Administración Pública con carácter de interinidad con más de cinco años en el mismo puesto podrán conseguir una plaza fija, sin necesidad de opositar, mediante un concurso de méritos amparado en el artículo 61.6 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

OPOSICIONES REVOCADAS

En ese marco, el Gobierno provincial socialista de la Diputación de Sevilla resolvió revocar parcialmente sus ofertas públicas de empleo correspondientes a 2017 y 2018, concretamente en los apartados en los que convocaba las plazas de consolidación y estabilización afectadas por la citada nueva regulación estatal para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Tras dicho gesto, al comenzar este jueves el pleno ordinario de marzo de la Diputación, el colectivo de interinos ha abarrotado el salón de plenos ataviados con camisetas y pancartas, anunciando el presidente de la Diputación, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, que la institución ha aprobado una oferta de empleo público de estabilización de empleo temporal, con un total de 492 plazas, 464 de concurso de méritos y 28 de concurso oposición; a las que se sumarán otras "84 plazas más", también divididas en ambas modalidades, con lo que se trata de "576 plazas de estabilización".

LOGRO DE TODOS

Tal extremo ha sido aplaudido por el colectivo de interinos, que ha jaleado el anuncio, rememorando por su parte Villalobos las movilizaciones celebradas a cuenta de este conflicto y señalando que la solución alcanzada es fruto del esfuerzo del "conjunto de la Corporación" provincial y de los representantes de la plantilla.

Especialmente, ha señalado el trabajo de la mesa de negociación constituida a mediados de enero, con "un buen talante por parte de todos". "Atendiendo a Ley Estatal, estabilizamos al personal que durante un número elevado de años viene prestando servicios en la Diputación", ha enfatizado Villalobos.