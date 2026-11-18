Archivo - Imagen panoramica del Cortijo del Cuarto en foto de archivo - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha garantizado que el proyecto urbanístico Cortijo de Quarto "sigue muy vivo" y que en ningún caso se paralizará, pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula la modificación del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana (Potau) de Sevilla que reducía de 200 a 100 metros la franja de protección de espacios libres junto al dominio público marítimo en esos terrenos de Bellavista. "No enmienda la plana a Diputación, sino a la propia Junta, que es quien con su modificación del Potau, que es una herramienta autonómica, ha planteado una salvaguarda de lo que es el espacio de protección medioambiental del Guadaíra de 100 metros".

Así lo ha asegurado el presidente del organismo provincial, Javier Fernández, en una atención a medios, este miércoles, tras la inauguración de la XIII Feria de la Innovación y las Nuevas Tecnologías en el Pabellón de la Navegación. "El auto nos afecta, evidentemente, en el diseño del proyecto, pero hay que aclarar que la sentencia va a la línea de flotación de una norma autonómica".

En lo que respecta al citado proyecto, la Diputación ha iniciado los trámites para impulsar un desarrollo urbanístico que contempla la construcción de unas 6.000 viviendas, de las cuáles algo más de la mitad serían protegidas.

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio aprobaba en julio de 2023 esta modificación del Potau de Sevilla diseñado para ordenar el suelo de 46 municipios de la corona metropolitana y en vigor desde 2009; excluyendo a dos sectores de suelo de Cortijo de Cuarto, otro sector de La Algaba y uno más de Coria del Río, del articulado que regula una franja adicional de protección en los 200 metros colindantes con el dominio público marítimo terrestre.

Fernández ha afirmado que, con respeto de la sentencia, "veremos en qué nos afecta y adaptaremos el proyecto a esta nueva prerrogativa, teniendo en cuenta que, por encima de todo, la iniciativa protege el medio ambiente. De las 140 hectáreas que tienen los suelos de Cortijo de Cuarto, dijimos que 70 eran para zona verde".

Por último, el mandatario provincial ha reiterado que el proyecto sigue "muy vivo" porque se trata de "una de las grandes oportunidades de Sevilla y de la gente joven". "Hemos sacado del mismo el concepto de especulación, tanto del suelo como de la construcción, al ser la Diputación el promotor público".

"Queremos hacer miles de viviendas para gente joven a precio asequible, a precio razonable, personas que estén en el registro de demandantes de viviendas de Sevilla capital", ha abundado. "Estoy convencido de que, posiblemente, junto con otro proyecto en Entre Núcleos (Dos Hermanas) y en La Rinconada, en Pago del Medio, estemos ante el proyecto de urbanismo público más importante en Andalucía".

Por su parte, la Asociación Espacio Verde Cortijo del Cuarto ha pedido a la Diputación "diálogo y compromiso" tras conocer esta decisión del Alto Tribunal andaluz, y si bien la han celebrado, al considerar que la construcción de esas viviendas "carece de interés general" al llevarse a cabo "a costa de proteger espacios naturales", se han mostrado abiertos a mantener un encuentro para "identificar conjuntamente emplazamientos donde se pueda construir vivienda protegida, social y pública sin dañar el medio ambiente".