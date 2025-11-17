Diputación de Sevilla colabora en el programa 'Los gitanos y el flamenco', con conciertos en diez peñas de la provincia

Presentación del ciclo 'Los gitanos y el flamenco', en el que colabora Diputación, por los 600 años de la llegada del pueblo gitano a la Península. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla y la Federación Provincial de Sevilla de Entidades Flamencas han puesto en marcha el circuito 'Los gitanos y el flamenco', una programación que contará con diez actos a realizar en otras tantas peñas flamencas hasta el 20 de diciembre, con el objetivo de conmemorar los 600 años de la llegada del Pueblo Gitano a la Península Ibérica.

Según ha explicado al presidenta de la Federación, Concha Prieto, "nuestro propósito es poner en valor la importancia que ha tenido y tiene la comunidad gitana en el flamenco y apoyar a jóvenes artistas gitanos, poniendo a su disposición los escenarios de las peñas flamencas y que demuestren así su manera de sentir e interpretar la música propia de nuestra tierra".

Se trata de actos que incluyen una pequeña conferencia sobre la importante aportación del pueblo gitano al flamenco, seguido de un recital de cante o baile de artistas jóvenes gitanos. En el cartel de cantaores y cantaoras figuran: Consuelo Haldón, Juanelo, Joni Torres y Aroa de Bastián. Al baile: Lole de los Reyes, Jairo Vega, Alegría de Castro, Matías Campos, Triana La Canela y Malena Carrasco.

Mientras que en las conferencias, tomarán la palabra: Antonio Ortega, Agustín Vega Cortés, Joaquín López Bustamante y José Vega de los Reyes. En cuanto a las peñas participantes: el 21 de noviembre, a las 20,30 horas, Peña Flamenca El Arrabal de Alcalá de Guadaíra; el 22 de noviembre, a las 20 horas, Peña Flamenca Cano Hierro de Pilas; el 23 de noviembre, a las 14 horas, Peña Flamenca Manuel Herrera de Casariche; el 28 de noviembre a las 22 horas, Peña Flamenca La Ribera de Guillena; el 13 de diciembre, a las 20,30 horas, Peña Flamenca Manuel Romero de Pedrera, y este mismo 13 de diciembre, a las 20,30 horas, Peña Flamenca La Serrana de Cazalla de la Sierra.

Asimismo, el 14 de diciembre, a las 18 horas, será el turno de la Peña Flamenca Villanoveña de Villanueva de San Juan, y el 20 de diciembre, a las 14 horas, Peña Flamenca de Sanlúcar la Mayor.