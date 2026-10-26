La Diputación de Sevilla declara dos días de luto oficial tras fallecer Monteseirín y destaca su "talante visionario"

Archivo - Javier Fernández con Monteseirín. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha declarado dos días de luto oficial por el fallecimiento este lunes el exalcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, si bien el presidente de la institución provincial, Javier Fernández, ha destacado a quien le precediera en el cargo como titular de la provincia entre 1995 y 1999 por su "talante visionario de la Sevilla moderna".

"Un gran político, gran persona, gran compañero, gran presidente de la Diputación y un maravilloso alcalde para nuestra capital", ha indicado en un comunicado remitido a medios.

Fernández ha apuntado que Monteseirín "no fue solo el alcalde que transformó Sevilla y la preparó para el siglo que ahora vivimos", pues ha incidido en su labor al frente de la Diputación.

"Convirtió a la Diputación de Sevilla en la Diputación de las personas, ya que fue en su mandato cuando la entidad provincial desplegó mayoritariamente todas las políticas de cobertura social que actualmente seguimos desarrollando hoy", ha expresado.

Sobre su predecesor, ha mencionado que aportó a la provincia "el sello cosmopolita del que todos disfrutamos hoy en día" desde "un espíritu de entrega y transformador".

"Sánchez Monteseirín nos legó una manera moderna, universal e inclusiva de entender la ciudad en la que muchos seguimos creyendo y a la que, actualmente, se hace más necesario que nunca volver. Descanse en paz", ha concluido.

Alfredo Sánchez Monteseirín (La Rinconada, Sevilla, 25 de septiembre de 1957) ha sido presidente de la Diputación, alcalde de Sevilla y delegado especial del Estado para la Zona Franca de Sevilla. Durante sus doce años de mandato, la ciudad vivió "una transformación que tuvo que vencer muchas resistencias", pero que con el tiempo logró un reconocimiento "transversal, local e internacional, ciudadano y político", como destacaban entonces sus seres queridos.

Gobernó tres legislaturas sin mayoría absoluta --hasta julio de 2011-- siendo el alcalde más longevo de la ciudad desde el siglo XIX, y entre sus hitos más recordados está el impulsó a la construcción del tranvía, la red de carriles bici, la peatonalización del centro, la reurbanización de la Alameda de Hércules y el proyecto del Metropol-Parasol (Setas de la Encarnación).