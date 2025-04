Diputación de Sevilla entrega becas de 4.000 euros a un centenar de estudiantes para sufragar el alojamiento del curso

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de estudiantes, en concreto 106 jóvenes, de primer año de Grado Universitario y de Grado Superior de FP han recibido este miércoles en la sede de la Diputación de Sevilla, y de manos de su presidente, Javier Fernández, una beca de 4.000 euros cada para sufragar sus gastos de alojamiento durante el presente curso académico.

Un acto en el que también ha estado presente Casimiro Fernández, diputado de Cultura y Ciudadanía, área que gestiona esta colaboración económica de la institución provincial. Se trata de jóvenes que son naturales o residentes en 37 municipios de la provincia y que necesitan alojarse ya sea en la capital hispalense o en el área universitaria de Osuna, por la lejanía de su municipio de origen, explica en una nota de prensa.

Bajo el presupuesto de la apuesta "por el talento en todos y cada uno de los territorios de la provincia", la Diputación ha diseñado estas 'Becas Reset', que en esta primera edición 2024/2025 han supuesto una inversión total de 424.000 euros "para coadyuvar al gasto de alojamiento en alquiler de vivienda o de hospedaje en pensión, residencia de estudiantes privada o establecimiento similar, de estudiantes con domicilio familiar en municipios que disten más de 40 kilómetros de ambos distritos universitarios".

Fernández se ha dirigido a estos jóvenes sevillanos para hablarles de formación y de igualdad de oportunidades, de desarrollar el talento sin que importe el entorno geográfico desde el que éste surja y del esfuerzo que hace una entidad local como la Diputación para incentivar esta igualdad de oportunidades destinando fondos para fortalecer el futuro de la juventud sevillana desde los servicios públicos.

"A más formación, más oportunidades. A más preparación, más futuro. Estáis en una edad crítica, en un momento imprescindible, en que si sabéis aprovechar las oportunidades vais a garantizar vuestro futuro, porque para los mejores siempre hay sitio en el mercado laboral, pero para los buenos también", ha dicho Fernández a los jóvenes becados y a sus familias.

El presidente provincial ha puesto el acento en que "desde la Diputación estamos priorizando recursos públicos, recursos que salen de los impuestos que cada ciudadano aporta, para poner a vuestra disposición unas becas que son las más grandes desde el punto de vista económico que ninguna institución da, no para que tengáis una ventaja, sino igualdad de oportunidades".

"Ayudamos a las personas que estudian en una universidad pública, porque creo firmemente en que hay que fortalecer los servicios públicos, que son los que nos igualan", ha añadido el mandatario provincial. "No quiero que nadie se quede atrás porque vuestros padres no tengan una cartera que os permita desarrollar vuestro talento, porque la pérdida del talento no concierne solo a la persona o su familia, afecta a toda la comunidad de sevillanos de la provincia. Y aquí es donde está la filosofía tras las 'Becas Reset'".

El presidente de la Diputación ha garantizado, además, una nueva convocatoria de las 'Becas Reset' para el curso 2025/2026, que sufragarán hasta 300 ayudas para gastos de alojamiento y para las que la Institución tiene reservados 1,2Meuro de presupuesto, "con el primer compromiso de adelantar el lanzamiento de la convocatoria al mes de mayo".

"Se está trabajando desde el Área en mejorar la línea para llegar al máximo número de personas posibles. También se está trabajando para que estas 106 personas que se benefician este año puedan seguir contando con esta beca al año siguiente, facilitando los trámites administrativos para conseguirla y aportando los resultados académicos del año anterior", ha dicho Fernández.

COMPLEMENTAR LA OFERTA RESIDENCIAL DE LA DIPUTACIÓN

La Diputación de Sevilla oferta ya a la juventud de la provincia desde hace varios años ayudas de alojamiento y manutención en las residencias de sus complejos educativos. "Es un esfuerzo importante el que hacemos, para poner a disposición del alumnado un número de plazas en las residencias Vicente Aleixandre y Tartessos, del CEP Blanco White; Pino Montano y Sevilla Activa, que para el próximo curso sumarán un total de 408", ha explicado Casimiro Fernández.

"Dado que en la última convocatoria para nuestros complejos fueron admitidas 545 solicitudes de nuevo ingreso y solo se pudo atender el ingreso de 183 personas, porque el resto de plazas estaban ocupadas por personas que ya eran residentes el año anterior, las 'Becas Reset'se presentan como un buen complemento a las ayudas de alojamiento y manutención que ya tenemos establecidas en estas residencias de los complejos educativos provinciales", ha concluido el diputado provincial.