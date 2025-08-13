Diputación de Sevilla impulsa la promoción turística con ocho misiones comerciales y mas de 120 empresas participantes

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 120 empresas sevillanas han participado en las ocho misiones comerciales promovidas por la Diputación de Sevilla a través de Prodetur, hasta la fecha, con objeto de presentar la oferta turística del territorio en distintos mercados de interés.

Según ha comunicado la Institución provincial en una nota, con estas actuaciones, se pretende "facilitar" el contacto entre el tejido empresarial turístico de la provincia con las agencias de viajes y medios de comunicación especializados de esos mercados emisores y sus áreas de influencia.

De esta manera, en los ocho viajes realizados durante el primer semestre del año, las empresas turísticas sevillanas han contactado con más de 250 agencias de viajes y turoperadores de los destinos visitados. Son encuentros profesionales o 'workshops' programados dentro del 'Plan de Acción de Promoción Turística del Destino Sevilla', que contempla, para 2025, más de una veintena de acciones promocionales en diferentes destinos nacionales e internacionales, seleccionados a través de consenso con la representación empresarial.

Por lo que se refiere al mercado nacional, el plan promocional acordado ha incluido actuaciones en ocho ciudades de cinco comunidades autónomas. Estas son Andalucía, el primer mercado nacional emisor de turistas a la provincia de Sevilla, con el 13% del total; Madrid, el segundo mercado nacional emisor; Cataluña, el tercero; País Vasco y Aragón.

En este contexto, las ciudades españolas en las que Prodetur, junto al sector empresarial, ha realizado misiones comerciales y presentaciones del destino en lo que va de año son Madrid, Zaragoza y la localidad gaditana de El Puerto de Santa María.

Asimismo, tras el periodo estival, las ciudades españolas en las que la Diputación prevé realizar misiones comerciales y presentaciones del destino este año son Málaga, Vitoria-Gasteiz, Bilbao, San Sebastián y Barcelona.

En lo que respecta al mercado internacional, el programa observa la promoción en 13 destinos de tres continentes. Tras visitar las ciudades portuguesas de Oporto y Lisboa, y París durante el primer semestre, el próximo destino previsto es Praga, capital de la República Checa, cuarto país emisor de turistas a la provincia.

Finalmente, otros destinos europeos incluidos en este plan promocional son Roma, Milán, Estambul y Manchester. Además, fuera de Europa, y tras visitar Rabat (Marruecos), se prevén actuaciones en México, concretamente en la capital, y en las ciudades de Monterrey y Guadalajara.