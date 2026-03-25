Diputación de Sevilla invita a la reflexión sobre la "situación real" en igualdad de las mujeres en la función pública

Jornada de Diputación para abordar la situación laboral de las mujeres de la función pública. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha sido este miércoles escenario del desarrollo de la 'Jornada Conect@', en la que se ha debatido sobre 'Igualdad, liderazgo y talento femenino en el sector público', seminario organizado en colaboración por el Área de Empleado Público de la Institución provincial, la Fundación NovaGob y la Asociación Mujeres en el Sector Público.

"Es un espacio de encuentro en el que se van a combinar debate, experiencias reales y estrategias de transformación de la Administración Pública y en formato híbrido, presencial y telemático, con un panel de expertos participantes y muchísimas personas del territorio español conectados por streaming", ha explicado el diputado provincial Francisco Toajas, informa en un comunicado.

Toajas ha compartido el acto con las representantes de NovaGob y Mujeres en el Sector Público, Loredana Stan y Carmen Seisdedos, respectivamente, y Elena Marín, directora del Área de Cohesión Social e Igualdad. "A lo largo de más de dos horas de mesas redondas, trataremos de analizar la situación real en términos de igualdad de las mujeres en el ámbito de la Función Pública".

"Haremos especial hincapié en cómo mejorar la presencia femenina en los ámbitos de liderazgo y directivos y, sobre todo, en las herramientas para asegurar que los pasos adelante que se han dado no vayan a sufrir retrocesos derivados de circunstancias coyunturales, sino que sean avances consolidados para el futuro, sin temor a involuciones", ha añadido el diputado provincial.

En cuanto a los contenidos de la jornada, se han estructurado en seis bloques. El primero, referente al estado de la igualdad en el sector público, ha girado en torno a dos propuestas de reflexión: dónde siguen existiendo techos de cristal y qué barreras estructurales explican su permanencia y por qué sigue habiendo en el sector público tan pocas mujeres en los puestos de máxima dirección.

El bloque 2 se ha enfocado en el debate de los mitos sobre igualdad en las administraciones; en el tercero se han analizado las estrategias de igualdad en las instituciones públicas, con cuestiones como el ingrediente esencial que no puede faltar en el diseño de la aplicación de la igualdad dentro de las administraciones o si los planes de igualdad acaban siendo "documentos que nadie aplica".

Las aportaciones sobre el liderazgo público con perspectiva de género, temática del bloque 4, han incidido en el significado que tiene hoy liderar lo público y qué barreras encuentran las mujeres líderes, con ejemplos de las personas asistentes sobre el "peor consejo que te dieron para liderar".

El bloque 5 se ha convertido en una conversación estratégica sobre el talento público y aliados masculinos, en la que las personas participantes se han cuestionado si se valora realmente el talento femenino en las administraciones y qué papel tienen los hombres como aliados.

Por último, el bloque 6 ha tomado formato de 'historia inspiradora', con la que se han ejemplificado el papel de las mujeres en la innovación pública, la brecha de género en tecnología o las oportunidades de la digitalización.