Diputación de Sevilla ofrece 30 puntos violetas a municipios pequeños de la provincia para eventos y ferias este verano

Imagen de uno de los 30 Puntos Violetas del Área de Cohesión Social e Igualdad para las ferias y eventos estivales de la provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de su Área de Cohesión Social e Igualdad, pone a disposición de los ayuntamientos 30 Puntos Violeta para las ferias y eventos estivales de la provincia.

Según una nota de prensa de la Diputación de Sevilla, esta iniciativa, lanzada en 2024, consiste en la cesión de una carpa a municipios menores de 20.000 habitantes con el fin de "asegurar espacios de celebración libres de violencias machistas", ha señalado la institución provincial.

"El objetivo de cualquier Punto Violeta es sensibilizar, prevenir y acompañar a las mujeres que lo necesiten", ha subrayado el Área de Cohesión Social e Igualdad. Estos espacios cuentan con personal cualificado que ofrece información y asesoramiento, además de activar los protocolos ante cualquier agresión, "especialmente en casos de violencia sexual".

Cada municipio puede dar un uso específico al Punto Violeta, aunque, de forma general, funciona como un espacio seguro y de atención inmediata. "Su instalación lanza un mensaje claro de rechazo a cualquier agresión", han recalcado desde la Diputación.

Como han explicado, para solicitar la cesión, los ayuntamientos deben firmar un protocolo, cumplimentar un formulario con los datos de la persona responsable y enviarlo al Servicio de Igualdad. Además, han añadido que la carpa se prestará por un máximo de un mes y se recomienda solicitarla "con al menos una semana de antelación" para poder atender todas las peticiones.

Finalmente, han señalado que tanto, para más información como el formulario de solicitud, están disponibles en la web del Servicio de Igualdad y Diversidad de la Diputación de Sevilla.