La Diputación de Sevilla presenta la campaña del 8M y pide la implicación de las administraciones por la igualdad

SEVILLA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha conmemorado este martes el Día Internacional de las Mujeres en un acto conducido por el presidente de la corporación provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, donde se ha presentado la campaña, consensuada por todas las diputaciones andaluzas, y se ha dado lectura al manifiesto institucional a cargo de la presidenta de la Asociación de Abuelas Cuidadoras 'Clara Campoamor', de Cazalla de la Sierra, Rosario Escobar.

Este año la Diputación, según un comunicado emitido por la entidad, a través de su Área de Cohesión Social e Igualdad, ha invitado a una representación del tejido asociativo de la provincia porque, según ha subrayado Villalobos, "entre los objetivos se encuentra la necesidad de seguir trabajando para favorecer la creación de redes y la participación de las mujeres".

Entre las entidades participantes en este acto, han estado las asociaciones de mujeres 'Doña Saturnina'; AMFE por la Formación y el Empleo; 'Puente Birrete'; 'Pilar García Desmaissieres' y la Asociación 'Monta a la Amazona AAMA'. Al mismo, se han sumado trabajadores de la Diputación.

En su intervención, Villalobos ha expresado que "las administraciones públicas deben estar implicadas en la lucha por la igualdad y contra las violencias hacia las mujeres", añadiendo que "son los ayuntamientos y las diputaciones los organismos públicos más involucrados en esta tarea por el simple hecho de la proximidad a la ciudadanía".

Este año la Diputación de Sevilla ha asumido la coordinación de la campaña con el lema 'No me puedo creer que cuestiones el Día Internacional de las Mujeres'. Villalobos ha expresado que con este mensaje "pedimos que se siga trabajando por la igualdad porque sigue existiendo mucha violencia de género y muchos techos de cristal". Asimismo, ha apelado a los jóvenes para que "tengan muy claro que la igualdad entre hombres y mujeres no está conseguida y hay que trabajar mucho para lograrla".

La campaña se compone de cartelería, dos vídeos --uno dirigido a la población en general y un segundo, a menores con edades comprendidas entre los cinco y ocho años-- y una cuña de radio.

La Diputación ha destacado temas como la visibilización de las mujeres y su historia; hacer entender que la igualdad favorece a todos; la importancia de la corresponsabilidad en las tareas de cuidados; la discriminación laboral; la necesidad de la plena participación de las mujeres en los ámbitos de poder; la autoestima y las actitudes de los jóvenes ante la igualdad; así como hacer ver la importancia a este segmento de la población.

El segundo vídeo, dirigido a la población infantil, hace hincapié en la coeducación en la etapa escolar. Para ello se han preparado dos guías didácticas, una enfocada a infantil y otra a primaria. A todo el contenido de la campaña se puede acceder mediante en 'https:www.dipusevilla.es/8m'.