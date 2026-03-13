La Diputación de Sevilla presenta el cartel anunciador del Viernes Santo 2026 en El Castillo de las Guardas

Presentación del cartel anunciador del Viernes Santo 2026 en El Castillo de las Guardas (Sevilla), en la Casa de la Provincia de la Diputación. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la localidad sevillana de El Castillo de las Guardas y diputado provincial, Gonzalo Domínguez, ha asistido este pasado jueves a la presentación oficial en la Casa de la Provincia de la Diputación del cartel anunciador del Viernes Santo 2026, donde ha afirmado que "en El Castillo de las Guardas, el Viernes Santo no solo se vive; se siente".

Según ha informado la Diputación de Sevilla en una nota, se trata de un acto organizado por la Delegación municipal de Fiestas Mayores del Consistorio castillero, con la presencia de una representación de la Junta de Gobierno de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de los Dolores, protagonistas indiscutible del Viernes Santo de El Castillo de las Guardas.

Asimismo, ha detallado que se trata de un cartel con la reproducción fotográfica de la Virgen de los Dolores enmarcada por la candelería encendida en su paso procesional, con el que el Ayuntamiento quiere "animar a todos los vecinos y visitantes a acompañarnos este Viernes Santo, en una estación de penitencia que dará comienzo a las 20,00 horas".

"La presentación supone el preludio a la Semana Santa, una festividad profundamente arraigada en las tradiciones de la vecindad de nuestro pueblo", ha apuntado Domínguez, haciendo hincapié en que el Viernes Santo en El Castillo de las Guardas "es mucho más que una cita en el calendario".

A su juicio, es una jornada de "profundo arraigo cultural y devocional", en la que cada año, numerosos vecinos que residen fuera, "regresan expresamente ese día para reencontrarse con familiares y amigos y vivir juntos la Semana Santa, reforzando así los lazos que nos unen como pueblo".

Tanto el alcalde como los responsables de la Hermandad han coincidido en que en torno al Cristo de la Misericordia y la Virgen de los Dolores, "se suceden momentos únicos y entrañables".

"Uno de los instantes más sobrecogedores es la tradicional salida desde la Parroquia San Juan Bautista, cuando los pasos atraviesan el dintel de la puerta en una maniobra que encoge el corazón de vecinos y visitantes al contemplar cómo parecen no poder franquearla y, sin embargo, lo logran entre el silencio y la emoción contenida", ha señalado.

Según se ha explicado durante la presentación, otro de los momentos clave de la jornada de Viernes Santo en El Castillo de las Guardas se produce durante el ecuador de la Estación de Penitencia, en la calle Doctor Valencia Romero (Plaza de Triana), cuando el Cristo de la Misericordia y la Virgen de los Dolores se encuentran. "Es uno de los pasajes más intensos y simbólicos de nuestra Semana Santa", ha concluido Domínguez.