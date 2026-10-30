Diputación de Sevilla suspende las actividades de dinamización de la Feria de Productos Locales por el accidente de Urda

Archivo - Uno de los expositores de la Feria 'Sabores de Navidad', en el patio de la Diputación de Sevilla, en foto de archivo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Prodetur ha anunciado la suspensión de programa de actividades de dinamización previsto para la XVIII Feria de Productos Locales 'Sabores de la Provincia', que se celebrará este fin de semana, los días 31 de octubre y 1 de noviembre, en el patio de la Diputación. La decisión se adopta "en señal de respeto y solidaridad" con las víctimas del accidente ferroviario y sus familias, "en el contexto del luto oficial nacional decretado por esta tragedia".

La feria mantendrá, no obstante, su apertura al público, con los espacios de exposición y venta de las 39 empresas participantes, al objeto de preservar la actividad comercial de esta cita y las oportunidades de promoción y comercialización que representa para los pequeños productores de los municipios sevillanos, explica en un comunicado.

De este modo, durante ambas jornadas quedarán suspendidas las actividades de dinamización previstas, mientras que la feria se desarrollará exclusivamente como espacio de encuentro entre las empresas expositoras y el público visitante, que podrá conocer y adquirir directamente sus productos.

En esta primera edición de la XVIII Feria de Productos Locales participarán 39 empresas expositoras de distintos municipios sevillanos, que ofrecerán una amplia representación de la producción agroalimentaria de la provincia.

Entre los productos que podrán adquirirse figuran aceites de oliva, vinos y licores, cervezas artesanas, quesos y otros productos lácteos, embutidos y productos cárnicos, aceitunas, mieles, conservas, panes y picos, así como dulces tradicionales, mantecados, chocolates y otros aperitivos.

Esta cita se enmarca en la Muestra de la Provincia 2026, que organiza la Diputación de Sevilla y en la que la marca 'Sabores de la Provincia de Sevilla', impulsada por Prodetur, tiene un especial protagonismo como instrumento de promoción y apoyo al sector agroalimentario local.

La feria abrirá sus puertas este sábado, de 11,00 a 20,00 horas, y el domingo 1 de noviembre, de 11,00 a 18,00 horas, en el patio de la Diputación de Sevilla, con entrada gratuita.

La XVIII Feria de Productos Locales contará con una segunda edición los días 21 y 22 de noviembre, en la que participarán otras empresas agroalimentarias de la provincia.