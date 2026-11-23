AYUNTAMIENNTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

Testimonios reales de personas y familias que vivieron el Golpe de 1936 en Alcalá han llegado al Auditorio Riberas del Guadaíra en forma de documental, 'Entre el pan y el olvido', dentro de las III Jornadas de Memoria Democrática que, bajo el lema Memoria, Democracia e Identidad, organiza el Ayuntamiento junto a la Asociación de Memoria Histórica y Democrática Siglo XXI con el objetivo de preservar la memoria colectiva y fortalecer los valores democráticos.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, Entre el pan y el olvido', del productor y director gaditano, Pablo Coca, reconstruye una parte de la historia reciente de Alcalá de Guadaíra a través de los recuerdos de vecinos y vecinas y de los testimonios de familias marcadas por la represión que siguió al golpe de Estado de julio de 1936.

De esta manera, el relato parte de la Alcalá de las panaderías, los hornos y los molinos, y de las transformaciones sociales durante la Segunda República, para mostrar cómo la violencia política, las detenciones y los asesinatos alteraron la vida de la ciudad, por lo que las voces familiares se combinan con explicaciones históricas, imágenes de archivo y referencias a las investigaciones y exhumaciones de fosas.

En este sentido, el responsable del Área de Identidad y delegado de Memoria Democrática, Christopher Rivas, ha manifestado que estas terceras jornadas "mantienen el objetivo de recuperar y difundir la memoria histórica local, profundizar en el conocimiento de la represión franquista y abrir espacios de reflexión y diálogo sobre los derechos humanos, las libertades y los valores democráticos".

Asimismo, ha destacado que desde la delegación de Memoria Democrática se continúa con el compromiso de "impulsar actividades de divulgación, investigación y reflexión para preservar la memoria colectiva y fortalecer los valores democráticos".

Tras la proyección, el los asistentes han participado de la conferencia 'La represión franquista en Sevilla. El caso de Alcalá de Guadaíra', a cargo del historiador José María García Márquez, con la colaboración de Vicente Pérez para, a continuación, seguir con un coloquio en el que participó el propio cineasta y participantes del documental, entre ellos, Francisco Falcón, Ana Jiménez, y Manuela Genicio.

Esta sesión ha cerrado las Jornadas de Memoria Democrática 2026 que han combinado historia, cultura, investigación, educación y homenaje a las víctimas de la represión franquista, pero el trabajo de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación continúa porque no nos podemos limitar sólo a recordar, sino que también es necesario investigar, escuchar a quienes han estudiado nuestro pasado y acercar esa historia a toda la ciudadanía.