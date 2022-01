Dos conciertos con acento francés protagonizan el ciclo 'Gran Sinfónico' de la ROSS en Sevilla

La actuación contará con el afamado violonchelista Xavier Phillips

SEVILLA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos reencuentros muy esperados por el público de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) marcan el sexto concierto del ciclo 'Gran Sinfónico' programados para el jueves 27 y viernes 28 de enero, a las 20,00 horas, en el Teatro de la Maestranza.

Por un lado, el monumental escenario del Paseo de Colón alberga un concierto dirigido por el director titular y artístico de la ROSS, el maestro Marc Soustrot, que regresa para coger de nuevo la batuta tras el exitoso programa ofrecido en noviembre del año pasado dentro de este mismo ciclo junto a la Soprano Camilla Tilling; "uno de los conciertos más aplaudidos de la presente temporada,y aún recordado por el público sevillano", detalla la ROSS en un comunicado.

El segundo reencuentro es el del violonchelista francés Xavier Phillips --discípulo de Rostropóvich-- que vuelve a tocar con la ROSS tras su paso por el Maestranza en marzo de 2018, interpretando entonces el concierto para violonchelo número 2, en Sol Mayor, Op. 126 de Dimitri Shostakóvich, con gran éxito de crítica y público.

El programa previsto para ambos días incluye el "imponente" 'Concierto para violonchelo y orquesta, en Si menor, Op. 104' de Antonín Dvorák; "que está considerado una de las cumbres del instrumento". Junto a esta obra, un programa eminentemente francés compuesto por el 'Preludio a la siesta de un fauno' de Claude Debussy y la 'Suite número 2 (sin coro) Dafnis y Cloe' de Maurice Ravel.

Una hora antes del comienzo, el director-gerente de la ROSS, Pedro Vázquez, impartirá la tradicional charla preconcierto en la que, de una forma sencilla y didáctica, explicará algunas claves que ayudan al público a comprender mejor las obras que son interpretadas posteriormente. La asistencia es gratuita con la entrada o abono correspondiente.

MARC SOUSTROT

Marc Soustrot fue director titular y director artístico de la Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire (1976 a 1994), la Beethoven Orchestre Bonn (1995 a 2003), la Het Brabants Orkest Eindhoven (1996 a 2006) y la Malmö Symfoniorkester (2011 a 2019). En la actualidad, es director titular de la Orquesta Sinfónica de Aarhus, Capital Europea de la Cultura 2017, desde 2015/16.

Como director invitado, Marc Soustrot ha dirigido la Staatskapelle Dresden, la Filarmónica de Munich, la Sinfónica de Bamberg, la Orquesta Sinfónica MDR, la English Chamber Orchestra, la Danish Radio Symphony Orchestra, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Residentie Orkest Den Haag y la Filarmónica. Orquestas de Estocolmo, Copenhague, Oslo, Helsinki, Luxemburgo, Barcelona, Varsovia y Tokio.

Soustrot ha forjado un gran repertorio de ópera a lo largo de sus años de experiencia operística, que incluyen Don Giovanni, Carmen, Werther, Pelléas et Mélisande, óperas de Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini y Jacques Offenbach, pero también El Anillo de los Nibelungos de Wagner o Wozzeck de Alban Berg.

Por su interpretación de 'Les Dialogues des Carmélites de Poulenc' fue aclamado por el público en 2012 tanto en la Ópera Real de Estocolmo como en la Ópera Estatal de Stuttgart; Volvió a realizar este trabajo con gran éxito en Estocolmo en febrero de 2019. En Stuttgart ha sido invitado con Götterdämmerung, Siegfried, Der Rosenkavalier, Carmen y el Fausto de Gounod en las últimas temporadas.

XAVIER PHILLIPS

Xavier Phillips comenzó a estudiar violonchelo a la temprana edad de 6 años. Ganó varios premios internacionales, y su encuentro con Mstislav Rostropovich fue especialmente fructífero ya que marcó el comienzo de una larga colaboración. Es invitado a menudo a actuar en los escenarios internacionales más famosos con algunas de las orquestas más prestigiosas tales como la Filarmónica de Nueva York, Orquesta Sinfónica Nacional de Washington, Orquesta Filarmonica della Scala, Orchestre de Paris, Orchestre National de France, Berliner Symphoniker, Orchestre Symphonique du Québec, BBC Wales Orchestra, Orchestre of the Radio of Sarrebruck.

El violonchelista francés ha estado dirigido por ilustres directores como su mentor Mstislav Rostropovitch pero también Riccardo Muti, Valery Gergiev, Christoph Eschenbach, James Conlon, Marek Janowski, Vladimir Fedosseyev, Ion Marin, Jesus Lopez-Cobos, Vladimir Spivakov, Kurt Masur, Paavo Järvi , Jonathan Nott, Ludovic Morlot, Jean-Marie Zeitouni.

Phillips también concede un lugar privilegiado a la música de cámara. En 2015, publicó una grabación dedicada a las Obras completas para violonchelo y piano de Beethoven con el pianista François-Frédéric Guy (Aparté/Evidence), disco considerado por la revista Gramophone como una de las '50 grabaciones más bellas de Beethoven'. Sus últimas grabaciones con orquesta han estado dedicadas al primer concierto de Chostakovitch con Les Dissonances, y al concierto para violonchelo de Dutilleux 'Tout un monde lointain' con la Orquesta Sinfónica de Seattle bajo la batuta de Ludovic Morlot.

Además de su trabajo como solista, Xavier Phillips enseña desde 2013 en la Haute Ecole de Musique de Sion en Lausana. Xavier Phillips toca un violonchelo de Matteo Gofriller (1710).