Dos detenidos tras desmantelar en la Alameda en Sevilla una organización cannábica dedicada a comercializar droga

Organización dedicada a comercializar droga desmantelada en Sevilla - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado en la Alameda de Hércules de Sevilla una asociación cannábica dedicada presuntamente a la comercialización de estupefacientes, una actuación que se ha saldado con la detención de dos personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública.

Según ha informado el Cuerpo en un comunicado, la investigación comenzó tras conocer los agentes una posible actividad ilícita desarrollada en el interior de un establecimiento que funcionaba como asociación cannábica.

Las pesquisas realizadas constataron indicios de que en el local se estarían distribuyendo diferentes sustancias y productos derivados del cannabis.

En el marco de la investigación se llevó a cabo una entrada y registro en el establecimiento donde los agentes intervinieron más de un kilogramo de marihuana distribuido en una veintena de muestras y alrededor de 560 gramos de hachís repartidos en diferentes dosis.

Asimismo, fueron localizados varias muestras de extracción de hachís, unos 80 gramos de una sustancia etiquetada como CBD preparada para su corte, así como 69 paquetes de productos alimenticios que contenían THC.

Durante el registro también se intervinieron cerca de 1.000 euros en efectivo, además de diversos efectos presuntamente relacionados con la distribución de las sustancias y abundante documentación.

Así, los agentes localizaron en el interior del establecimiento un cartel que indicaba a los compradores que debían permanecer durante al menos veinte minutos en el local, con el objetivo de "dificultar la acción policial y aparentar que las sustancias adquiridas eran consumidas en el interior de la asociación", tal y como han remarcado los agentes.

Por su parte, la documentación intervenida está siendo aún analizada, si bien la investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones.