Dos detenidos en Morón (Sevilla) tras la intervención de 16 plantas de marihuana cultivadas en armarios caseros

Imagen de los armarios 'indoor', fabricados artesanalmente para el cultivo de marihuana, intervenidos en esta operación. - POLICÍA NACIONAL.

MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han intervenido un cultivo de marihuana en una vivienda de Morón de la Frontera (Sevilla) donde han sido detenidos dos varones tras localizar un total de 16 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento, que estaban siendo cultivadas en unos armarios 'indoor' fabricados de forma artesanal.

Según han trasladado los investigadores en un comunicado, los hechos tuvieron lugar tras una disputa doméstica, a raíz de la cual los agentes acudieron al lugar y pudieron comprobar la existencia de varias plantas de marihuana.

Estas presentaban una "particularidad", cada una de ellas estaba dispuesta en 'Cabin Grow', que son unos armarios 'indoor' portátiles, de un metro de altura por sesenta de ancho, desarrollados y fabricados de forma artesanal. Dichos armarios son diseñados para controlar la iluminación, ventilación y humedad de las plantas de marihuana, así como para ser transportadas fácilmente mediante paquetería.

Asimismo, durante la intervención los agentes constataron que las plantas se encontraban en distintas etapas de desarrollo y que los prototipos intervenidos presentaban "mejoras técnicas" respecto a versiones anteriores, "lo que pone de manifiesto el interés de los detenidos en perfeccionar los sistemas de cultivo con el objetivo de obtener un mayor rendimiento", han explicado.

Finalmente, con esta operación, la Policía Nacional ha impedido la continuidad de una actividad ilícita que "pretendía desarrollarse con métodos cada vez más sofisticados y discretos", y detener a los dos presuntos responsables que ya han pasado a disposición de la Autoridad Judicial.