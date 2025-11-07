Dos detenidos y varias armas blancas intervenidas durante una operación en una discoteca de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha llevado a cabo durante la madrugada del pasado 26 de octubre un dispositivo de inspección e intervención en una conocida discoteca de la localidad. Dos personas han sido detenidas, varias armas blancas retiradas, así como la tramitación de numerosas actas por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes.

Según una nota de prensa remitida por el Cuerpo, la iniciativa de llevar a cabo el operativo surgió cuando los agentes tuvieron conocimiento de numerosas quejas vecinales y de reiterados incidentes que se venían produciendo en el entorno del establecimiento, los cuales estaban "generando un clima de malestar en la zona".

Tanto los detenidos, como todos los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, una vez finalizaron todas las diligencias en sede policial.