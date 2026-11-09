Dos especialistas del Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla participan en el Congreso Nacional de Fisuras Faciales

Paola Diaz y Marina Lopez Congreso Nacional Fisuras Faciales - QUIRONSALUD SAGRADO CORAZÓN

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La doctora Paola Díaz y la logopeda Marina López, especialistas de la Unidad de Foniatría y Logopedia del Hospital Universitario Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla han participado en el XV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Fisuras Faciales, celebrado en Sevilla a finales de octubre.

Según ha detallado el centro hospitalario en una nota de prensa, ambas han colaborado en este importante encuentro científico donde se dan cita especialistas referentes a nivel nacional e internacional para compartir conocimientos y experiencias en torno al abordaje de las fisuras faciales.

En el marco del congreso, la doctora especialista en foniatría, Paola Díaz, ha participado con la exposición 'Inmersión velofaríngea: realidad clínica y nuevas fronteras en nasofibroscopia funcional', mientras que la logopeda Marina López presentó la ponencia 'Reprogramación del flujo oral: actualización clínica y evidencia en la intervención logopédica'.

Ambas intervenciones han permitido abordar diferentes aspectos de la evaluación y el tratamiento desde el ámbito de la foniatría y la logopedia, compartiendo conocimientos perspectivas clínicas con otros profesionales especializados en este campo.

En este contexto, las fisuras faciales son alteraciones congénitas que pueden afectar a diferentes estructuras de la cara y la cavidad oral, con posibles repercusiones en funciones como el habla, la voz, la respiración y la deglución, mientras la foniatría y la logopedia desempeñan un papel fundamental tanto en la evaluación funcional como en el tratamiento y la rehabilitación de lasa posibles alteraciones asociadas.

INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA

A través de una intervención especializada, han contribuido a mejorar las capacidades comunicativas y funcionales de los pacientes, adaptando el abordaje a sus necesidades.

La participación de ambas profesionales en el Congreso Nacional ha puesto de manifiesto la destacada actividad de la Unidad de Foniatría y Logopedia del Hospital Universitario Quirónsalud Sagrado Corazón, así como su implicación en el abordaje especializado de las alteraciones de la comunicación y las funciones orofaciales.

Su trabajo, basado en la valoración individualizada y la intervención terapéutica, forma parte del enfoque multidisciplinar necesario para ofrecer una atención integral a los pacientes con fisuras faciales.