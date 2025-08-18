Dos funcionarios de la cárcel de Morón (Sevilla) lesionados al evitar que un preso "pusiera en riesgo" su vida

MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

Dos funcionarios del centro penitenciario Sevilla II, en Morón de la Frontera, han resultado lesionados al intervenir en una celda del módulo de régimen cerrado para "evitar que un preso pusiera en riesgo su integridad física".

Fuentes penitenciarias han confirmado a Europa Press que la agresión se produjo el pasado sábado cuando los equipos de régimen cerrado acudieron a un módulo a fin de evitar que un interno pudiera poner en riesgo su vida.

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha asegurado en una nota de prensa que los funcionarios recibieron "varios puñetazos", recibiendo uno de los dos lesionados un golpe en el tabique nasal.

"Con gran profesionalidad y con la fuerza física imprescindible, los funcionarios allí presentes pudieron reducir al interno", ha apuntado el sindicato. Los funcionarios fueron atendidos por los servicios médicos del centro y derivados a urgencias.

Desde APFP han lamentado el "buenismo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias" frente a las "cada vez más agresiones y menos respeto al ordenamiento jurídico y a la figura del funcionario de prisiones, que carece de la condición de agente de la autoridad".

Por ello, ha reclamado al Ministerio del Interior "un estatuto propio para los funcionarios de prisiones; el reconocimiento de profesión de riesgo; la condición de agente de autoridad; adecuación de los medios coercitivos al siglo XXI con la aprobación de pistolas taser y un incremento de las plantillas para ajustarlas a las necesidades reales de los centros penitenciarios para minorar las agresiones que padecen los trabajadores penitenciarios, así como una actualización retributiva con la equiparación salarial con Cataluña".