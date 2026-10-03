Dos policías nacionales heridos tras un alunizaje en Dos Hermanas (Sevilla)

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DOS HERMANAS (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

Dos policías nacionales han resultado heridos en la madrugada de este sábado en Dos Hermanas (Sevilla) tras intervenir en un robo por alunizaje a un establecimiento de la barriada Fuente del Rey de la localidad nazarena.

Así lo ha adelantado Diario de Sevilla y confirmado fuentes oficiales del Cuerpo Superior de Policía a Europa Press. Las mismas fuentes no han sabido confirmar si han sido detenidos los que intentaron robar en el local.

La presencia sospechosa de un vehículo alertó a los agentes, que se vieron envueltos en un enfrentamiento con los ocupantes del coche usado para el alunizaje.