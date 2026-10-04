Dos policías nacionales heridos leves en la protesta que enfrentó en Sevilla a Núcleo Nacional con grupos antifascistas

Archivo - Agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha confirmado este domingo que dos agentes resultaron este pasado sábado heridos leves en la protesta que enfrentó a Núcleo Nacional con grupos antifascistas en la avenida de la Constitución, en Sevilla capital.

Tal como ha adelantado Diario de Sevilla y confirmado Europa Press, dos policías nacionales tuvieron que ser atendidos por lesiones leves tras el encontronazo de los manifestantes de Núcleo Nacional con los de grupos antifascistas.

Según la Policía Nacional, no se produjeron cargas pero sí se realizaron "en momentos puntuales" labores de "contención". Según las estimaciones del Cuerpo Nacional, asistieron alrededor de 1.000 personas en la manifestación antifascista y cerca de 300 de Núcleo Nacional.