Écija aprueba en Pleno pedir al Estado la "paralización" de la subasta pública de la finca 'La Isla'

Publicado 23/11/2015 15:22:51 CET

SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Écija ha aprobado este lunes, por unanimidad, la moción presentada por los grupos Fuerza Ecijana, Izquierda Unida, Écija Puede-Podemos, Partido Andalucista y PSOE, y que finalmente ha apoyado también el Partido Popular, solicitando la paralización de la subasta pública de la finca 'La Isla', prevista para el día 17 de diciembre, y la cesión de la misma al municipio.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, en representación de los grupos proponentes, tomó la palabra en primer lugar el portavoz de Fuerza ecijana, Ángel García, quien ha considerado "vital" la paralización de la subasta y la solicitud de la cesión de la finca en aras de desarrollar un proyecto agro-industrial "viable que suponga un impulso para la economía local, creando puestos de trabajo, que repercutan en el despegue socio-económico de la ciudad, y definiendo entre todos un modelo perfectamente adaptado a las características productivas y geográficas del territorio, capaz de servir de impulso a su regeneración económica".

El resto de los grupos se han adherido a la propuesta, mientras que desde las filas de Izquierda Unida, su portavoz, David Delís, ha manifestado que "el Ayuntamiento y el alcalde a su cabeza tienen que liderar esta petición que hace el ayuntamiento y todo el pueblo de Écija, para crear un proyecto importante de creación de empleo, tan necesario en Écija".

La portavoz de Écija Puede-Podemos, Valle Fernández, ha señalado que es una "obligación que tenemos todos con los más de 5.000 parados de la ciudad; tenemos que ir juntos en este tema, y si hay que movilizarse, lo haremos unidos". Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Andalucista, Mónica Bascón, señala que se "ha de estar unidos en este asunto por razones económicas, laborales, incluso históricas, para no dejar pasar la oportunidad para que la enajenación de la finca repercuta de manera directa en el territorio de Écija".

El portavoz del PP, Ricardo Gil-Toresano, pretendía incluir una serie de enmiendas al texto de la moción como añadir la coletilla "si legalmente es posible" cuando se pide la paralización o que la Junta de Andalucía intervenga en el proceso de la subasta, aspectos que han sido rechazados. Gil-Toresano, además, ha mostrado algunas reticencias en torno a lo que podría suponer la cesión de la finca, y ha puesto como ejemplo Las Turquillas, cedida desde hace años al ayuntamiento de Osuna, según el comunicado.

Según señala, el portavoz del PP ha indicado que "en Las Turquillas se han dado estos últimos cuatro años unos 600 jornales anuales, lo que dan entre cinco y ocho hectáreas de olivar, por lo que conseguir la cesión de la finca no supondría acabar con el desempleo agrícola, no es la panacea".

El portavoz del Gobierno Local, José Antonio Rodríguez, en representación del Grupo Municipal Socialista, ha defendido la idoneidad de la moción, indicando que lo importante es que se paralice la subasta, "y a partir de ahí y de la posible cesión de la finca, lo que habrá que hacer es trabajar en elaborar un proyecto de viabilidad sostenible, y que ayude a la economía local de cara a los próximos años".

"Nosotros no sabemos si conseguir la cesión de la finca va a ser la panacea o no; por eso hablamos de la creación de un proyecto de viabilidad sostenible, en el que quepan cuestiones que son propicias para la creación de empleo, como iniciativas de agroindustria, agrotransformación, e incluso energía solar", añade.

El PSOE defiende que la gestión sea pública y que no caiga en manos privadas mediante la subasta prevista para mediados del próximo mes. En este sentido, Rodríguez dijo que el Ministerio de defensa maneja un presupuesto de 6.000 millones y entiende que "no es una cuestión meramente económica el sacar a subasta la finca". "Creemos que Defensa ha de ser sensible y ceder toda o parte de la finca La Isla al ayuntamiento de Écija", añade.