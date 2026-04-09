Ecologistas en Acción en Sevilla pide "reforzar el ferrocarril público para avanzar hacia la neutralidad climática"

Concentración de Ecologistas en Acción ante la Estación de Sevilla-Santa Justa bajo el lema ' Por el tren que vertebra el territorio y enfría el planeta' - María José López - Europa Press

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Área Andaluza de Transporte Sostenible de Ecologistas en Acción ha convocado este jueves una concentración ante la Estación de Sevilla-Santa Justa bajo el lema "Por el tren que vertebra el territorio y enfría el planeta", con el objetivo de reclamar "la aceleración de la descarbonización del sistema multimodal de transporte y avanzar hacia la neutralidad climática en 2050".

Según ha indicado la entidad en una nota, durante el acto se ha procedido a la lectura de un manifiesto en el que se han expuesto las principales reivindicaciones en defensa de un modelo de transporte "sostenible, accesible y socialmente justo".

La convocatoria ha contado con la participación del Sector Ferroviario de Comisiones Obreras, el Sindicato Ferroviario de la Intersindical y la Plataforma Extremeña por el Tren, reforzando el llamamiento realizado por la organización a sindicatos, colectivos sociales, asociaciones vecinales y al conjunto de la ciudadanía para sumarse y apoyar esta reivindicación.

Ecologistas ha destacado que el transporte "constituye uno de los sectores que más emisiones de gases de efecto invernadero genera, pero también uno de los que ofrece mayores oportunidades de transformación".

"Apostar por los modos más sostenibles -caminar, la bicicleta y el tren- no es solo una cuestión ambiental, sino también una apuesta por el derecho a la accesibilidad a bienes, servicios y relaciones humanas, por la justicia social y por el equilibrio territorial", ha remarcado.

En este sentido, han subrayado en la necesidad de "avanzar hacia un modelo que garantice la máxima accesibilidad con la mínima movilidad".

Asimismo, se ha señalado que, en un contexto en "el que Andalucía ha sufrido importantes problemas de conectividad ferroviaria, evidenciados recientemente tras el accidente ferroviario de Adamuz", "el modelo centrado en el "todo AVE-AVA" ha demostrado no ser una solución suficiente".

Frente a ello, Ecologista ha puesto en valor "el tren de proximidad, los servicios de cercanías y los regionales se configuran como servicios públicos esenciales para garantizar la cohesión social y territorial, combatir la despoblación y ofrecer alternativas reales al automóvil, al camión y al avión".

la entidad ha defendido que "un sistema ferroviario público, accesible, asequible y cotidiano permite conectar pueblos y ciudades, facilitar la vida diaria de millones de personas y reducir de manera significativa las emisiones contaminantes".

La organización ha subrayado que "no se trata únicamente de reaccionar ante las catástrofes climáticas actuales, sino de construir una estrategia sólida a medio y largo plazo que permita anticipar riesgos, reducir vulnerabilidades y acelerar la transición ecológica".

En este marco, ha pedido "una mayor ambición en la próxima revisión del marco europeo de energía y clima, apostando por una reducción más rápida de emisiones, el impulso decidido de las energías renovables, la mejora de la eficiencia energética y la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles".

La concentración celebrada en Sevilla se enmarca dentro de un conjunto más amplio de movilizaciones en defensa del tren que se están desarrollando en distintos municipios andaluces como Pedrera, Osuna, Marchena, Arahal, Utrera, Dos Hermanas, Guadalcanal y Lebrija (Sevilla).

En este último caso, en coordinación con la Plataforma por el Tren de la Costa Noroeste de la Provincia de Cádiz, que agrupa a localidades como Trebujena, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Rota (Cádiz).