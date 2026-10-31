Emasesa recibe 1,69 millones de fondos europeos para "dar un impulso a la estrategia de transición energética"

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SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) ha obtenido 1,69 millones de euros de financiación europea para desarrollar dos nuevos proyectos de energías renovables en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) El Carambolo.

Las actuaciones, Hidrogenera Trocha y Carambolo SunPower, movilizarán una inversión conjunta de 6,93 millones de euros y permitirán "dar un nuevo impulso a la estrategia de eficiencia y transición energética de Emasesa", según ha concretado el Consistorio hispalense a través de una nota.

En concreto, el objetivo es que El Carambolo pueda producir, almacenar y gestionar una parte cada vez mayor de la electricidad que necesita, reduciendo su dependencia de la red. La combinación de estos proyectos con las instalaciones renovables ya existentes "permitirá avanzar hacia un modelo con un potencial de autosuficiencia energética de hasta el 90 por ciento". El periodo de ejecución de ambos proyectos se extiende desde noviembre de 2026 hasta junio de 2030.

En contexto, la planta potabilizadora ETAP El Carambolo es una "infraestructura esencial" para el abastecimiento de agua potable a más de un millón de personas en Sevilla y su área metropolitana y necesita suministro eléctrico continuado para mantener sus procesos de tratamiento. En 2025, la estación consumió más de cinco millones de kilovatios hora de electricidad.

Los dos nuevos proyectos aprovecharán dos recursos de energía renovables disponibles en la propia instalación, la radiación solar y la energía del agua que circula por la propia infraestructura. A ello se sumarán sistemas de almacenamiento mediante baterías y herramientas inteligentes de gestión que "permitirán aprovechar mejor la electricidad generada".

El proyecto Carambolo SunPower contempla la instalación de nuevos paneles solares con una potencia de 800 kilovatios, junto con baterías con capacidad para almacenar 2.560 kilovatios hora. El almacenamiento permitirá utilizar posteriormente parte de la energía producida durante las horas de mayor radiación solar, "adaptando su uso a las necesidades de la estación".

Por su parte, Hidrogenera Trocha aprovechará la energía del agua que circula entre los depósitos de distribución de El Carambolo y el sistema de regulación de presiones de Sevilla. Mediante equipos de generación hidráulica, la energía del agua se transformará en electricidad, aprovechando un recurso ya presente en el funcionamiento ordinario de las instalaciones. El proyecto contará con una potencia de 500 kilovatios y baterías con capacidad de almacenamiento de 1.440 kilovatios hora.

En conjunto, las dos actuaciones incorporarán 1.300 kilovatios de nueva potencia renovable y 4.000 kilovatios hora de capacidad de almacenamiento. Una de las principales novedades será la integración de generación de energía renovable, almacenamiento y gestión inteligente. Un sistema de control analizará en tiempo real la producción y el consumo eléctrico para optimizar el uso de la energía y determinar "cuándo resulta más eficiente consumirla directamente o almacenarla en baterías".

Este modelo permitirá transformar la ETAP El Carambolo en una instalación con mayor capacidad para generar y gestionar su propia energía, "mejorando su eficiencia y reduciendo la dependencia del suministro eléctrico externo".

Hidrogenera Trocha contará con una inversión de 5.344.695,09 euros y ha recibido una ayuda europea de 1.159.000 euros. Por su parte, Carambolo SunPower supondrá una inversión de 1.583.923,82 euros, con 534.400 euros de financiación europea. En total, ambos proyectos movilizarán 6.928.618,91 euros de inversión y recibirán 1.693.400 euros en ayudas europeas.

Estos proyectos se integran en la estrategia de Emasesa para "incrementar la producción y el aprovechamiento de energías renovables, mejorar la eficiencia de sus instalaciones y reducir la dependencia energética de los procesos de abastecimiento y saneamiento", ha precisado la Administración local.

En 2025, Emasesa produjo más de 35,7 millones de kilovatios hora de energía renovable, procedente principalmente del aprovechamiento del biogás en la depuración, la energía hidráulica y las instalaciones solares fotovoltaicas. Esta producción permitió alcanzar una autosuficiencia energética del 39,71 por ciento en el conjunto de su actividad.

Con estas nuevas actuaciones, El Carambolo avanzará hacia un modelo que integra distintas fuentes de generación renovable, almacenamiento y tecnologías digitales para optimizar el consumo eléctrico de una "infraestructura esencial para garantizar el servicio público del agua".

Hidrogenera Trocha y Carambolo SunPower son actuaciones acogidas a la Segunda Convocatoria del Programa de Incentivos de Proyectos Innovadores de Energías Renovables y Almacenamiento, así como a la implantación de Sistemas Térmicos Renovables --Energías Renovables Innovadoras--, en el marco del Plan de Recuperación,Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU. La convocatoria fue publicada mediante Resolución de 18 de diciembre de 2025 y se rige por la Orden TED/765/2024, modificada por la Orden TED/1444/2025.

En suma, la ayuda concedida asciende a Hidrogenera Trocha --expediente PR-Renoinn2-2026-000111--, 1.159.000 euros sobre un presupuesto de 5.344.695,09 euros; Carambolo SunPower --expediente PR-Renoinn2-2026-000109--, 534.000 euros sobre un presupuesto de 1.583.923,82 euros. Total, 1.693.400 euros de financiación sobre una inversión prevista de 6.928.618,91 euros.