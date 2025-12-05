Emerita Resources respeta la sentencia que ratifica la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla)

Archivo - Zona minera de Aznalcollar, a 22 de abril de 2023, en Sevilla, (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

AZNALCÓLLAR (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

Emerita Resources ha señalado este viernes que respeta la sentencia sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) y que "refuerza su compromiso con Andalucía a través de su proyecto minero IBW en Huelva". "Desde Emerita Resources --ha señalado la empresa en un comunicado--, respetamos la decisión judicial que ratifica la adjudicación de la mina de Aznalcóllar a los actuales concesionarios".

"Asumimos la resolución desde el máximo respeto institucional. Al margen de este procedimiento, Emerita continúa trabajando con total normalidad, como viene haciendo en los últimos meses, en el desarrollo de su proyecto industrial minero IBW en la provincia de Huelva, uno de los proyectos estratégicos más relevantes actualmente en el ámbito de la minería metálica en España".

El proyecto IBW cuenta con un "potencial" que "puede alcanzar" hasta un millón de onzas de oro, lo que lo situaría entre las principales minas de oro de Europa, además de disponer de "importantes recursos" de cobre, plata, plomo y zinc, entre otros minerales. "Este proyecto evidencia la capacidad de Emerita para generar riqueza, empleo e inversión de alto valor añadido en Andalucía y en España, siempre bajo los más estrictos estándares de sostenibilidad, seguridad y respeto medioambiental", ha apostillado la empresa.

Emerita Resources ha subrayado que su modelo empresarial ha sido reconocido por organismos internacionales, expertos técnicos y entidades medioambientales como "un referente de minería moderna, segura y responsable, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, y con la generación de oportunidades económicas estables en los territorios donde opera".