Una empresa de Sevilla obtiene tres millones de euros en ayudas estatales para impulsar proyectos de alta tecnología

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria y Turismo ha adjudicado provisionalmente tres millones de euros a la empresa Teledyne Innovaciones Microelectrónicas SLU, con sede en Sevilla, dentro de la segunda convocatoria del Perte Chip --inciativa que tiene como objetivo reforzar las capacidades de diseño y producción de la industria de la microelectrónica y los semiconductores en España--. La compañía desarrollará dos proyectos punteros: uno para el diseño de sensores de imagen científicos destinados a secuenciación de ADN y otro centrado en un sensor de área de ultra alta velocidad orientado al desarrollo de nuevas IPs.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Sevilla en una nota, en total, el Ministerio ha adjudicado de manera provisional 30,5 millones de euros a 33 proyectos de diez comunidades autónomas en el marco de esta segunda convocatoria del Perte Chip, dentro de la sección general. Entre las iniciativas figura Multiverse Computing S.L., con sede en Guipúzcoa, que recibirá 12,7 millones de euros destinados al diseño de chips para infraestructuras críticas.

Asimismo, la empresa MS Tech Emea S.L.U., con sede en Barcelona, ha sido beneficiaria de un millón de euros para impulsar una tecnología europea de encapsulado óptico de alta precisión aplicada a sistemas microelectrónicos avanzados. Por su parte, Tinamica S.L., radicada en Madrid, percibirá 727.879 euros para desarrollar un proyecto de comunicación segura mediante túneles criptográficos bajo demanda.

La propuesta de adjudicación provisional puede consultarse en la web del Ministerio de Industria y Turismo. Cabe enmarcar que el Perte Chip persigue "reforzar las capacidades de diseño y producción de la industria española de la microelectrónica y los semiconductores, además de contribuir a la autonomía estratégica nacional y de la Unión Europea (UE) en un sector considerado clave para el desarrollo tecnológico".