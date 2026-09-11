Una empresa sevillana asume el 'simpa' de mil euros de dos huéspedes en el convento de las clarisas en Marchena

Archivo - Una pareja de monjas pasean por la plaza del Salvador. En imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa sevillana del sector de la alimentación Ostreasur ha anunciado que asumirá el 'simpa' pendiente en la hospedería del convento de la Purísima Concepción de Marchena, donde dos huéspedes abandonaron el establecimiento sin abonar los 1.000 euros de importe correspondiente a varios días de alojamiento.

En un comunicado, la entidad ha detallado que la comunidad religiosa había registrado una factura tras la estancia de estas dos personas, que se alojaron en régimen de alojamiento y pensión completa.

Tras conocer los hechos, los propietarios de Ostreasur han mantenido en la mañana de este viernes, 11 de septiembre, una conversación directa con las responsables del convento, en la que han acordado realizar una transferencia de 1004,30 euros en las próximas horas para cubrir el importe de la deuda.

Además, el responsable de la compañía visitará en los próximos días el convento de la Purísima Concepción para mantener un encuentro con la comunidad religiosa y hacerles entrega de una serie de productos de la empresa "como gesto de cercanía y apoyo".

"Cuando conocimos la situación y hablamos con la madre abadesa, lo vimos claro. Queríamos actuar de forma rápida y directa. Más allá de lo económico, lo importante era estar ahí y aportar nuestro apoyo a una comunidad que hace una labor muy valiosa", ha señalado el CEO de Ostreasur, David García Pruna.

Al hilo, la compañía ha detallado que en los últimos años ha impulsado distintas acciones de apoyo a colectivos y causas sociales, como la donación de 100 menús a profesionales sanitarios del Hospital Universitario de Valme y del Hospital El Tomillar, en el marco de la tradicional cabalgata de Reyes Magos, en reconocimiento a la labor del personal sanitario durante la hospitalización de un familiar del propietario de la empresa.

Asimismo, ha colaborado en eventos benéficos como la IX Gala Solidaria Pulseras Rosas, donde la compañía realizó la donación de 100 kilos de producto gourmet para la cena benéfica destinada a la investigación y apoyo a pacientes oncológicos, además de otras acciones puntuales de colaboración con iniciativas sociales en Sevilla y su entorno.