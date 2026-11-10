Los empresarios de Sevilla reclaman respeto a la libertad individual y a los derechos de todos ante la huelga general

Archivo - El presidente de la CES, Miguel Rus. - CES - Archivo

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Sevilla (CES) ha hecho un llamamiento al respeto de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, ante la convocatoria de huelga general para este miércoles, 11 de noviembre, en la que, han indicado que cada trabajador "debe tener plena libertad para decidir si secunda la huelga o continúa desarrollando su actividad laboral".

Según ha detallado la Confederación en una nota de prensa, "nadie está obligado a secundar una convocatoria de huelga y que quienes decidan acudir a sus puestos de trabajo tienen derecho a hacerlo con plena libertad, sin amenazas, presiones ni coacciones".

En este sentido, la organización empresarial ha señalado que los piquetes informativos tienen derecho a informar y defender sus reivindicaciones, pero "en ningún caso pueden recurrir a la coacción, las amenazas o cualquier actuación que impida a otros ciudadanos acceder libremente a sus puestos de trabajo".

Asimismo, han abundado que el derecho al trabajo, a la libertad de empresa, a la libre circulación y el derecho a la huelga son derechos reconocidos constitucionalmente que deben ser respetados, y que han de poder ejercerse con libertad, sin miedo y con todas las garantías.

En esta línea, la Confederación ha considerado que una sociedad democrática se construye desde el respeto a los derechos de todos, no desde la imposición de unos sobre otros. Por ello, hace un llamamiento a la responsabilidad, la convivencia, la paz social y el respeto mutuo.

Igualmente, han destacado la importancia de garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales durante la huelga, mediante los servicios mínimos que establezca la autoridad competente, con el fin de proteger las necesidades básicas de la ciudadanía, especialmente en ámbitos como la sanidad, los transportes y los suministros esenciales.