Endesa amplía y adapta sus puntos de atención en el área metropolitana de Sevilla con su modelo 'Endesa, Tu Casa'

Modelo 'Endesa, Tu Casa' - ENDESA

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha anunciado este lunes que ha reforzado su presencia en el área metropolitana de Sevilla con la consolidación de su concepto de atención comercial 'Endesa, Tu Casa', un modelo que "combina digitalización y trato cercano para mejorar la experiencia del cliente". La compañía ha abierto tres nuevos Puntos Endesa y ha adaptado otros cuatro a este formato renovado.

Así ha informado Endesa en una nota, a la par que ha concretado que los nuevos espacios se encuentran en la calle Bami, 11, y en la calle Estrella Canopus, 25, en Sevilla, además de en la Avenida de Cádiz, 3, en Los Palacios y Villafranca. A ellos se suman las oficinas adaptadas en Luis de Morales, 32; Arroyo, 49; y Avenida de Hytasa, 69, en la capital, así como en la calle Silos, 61, de Alcalá de Guadaíra.

Este modelo, que busca que el usuario "se sienta como en casa", incorpora un diseño "cálido y accesible, tecnología interactiva y zonas específicas para asesoramiento y demostración de soluciones energéticas como autoconsumo, movilidad eléctrica o climatización eficiente". "Queremos que nuestros clientes sientan que Endesa está cerca, escucha y ofrece soluciones reales", ha destacado en este sentido el director general de Comercialización de Endesa, Davide Ciciliato.

Los nuevos Puntos Endesa "apuestan por una atención omnicanal", con integración entre servicios digitales y atención presencial, así como una oferta ampliada que, según la eléctrica, permite ver productos in situ, recibir asesoramiento personalizado y acceder a servicios de instalación y eficiencia energética, tanto para hogares como para pequeñas empresas y autónomos.

La compañía ha subrayado en este contexto que este impulso responde a su compromiso con una transición energética "justa, cercana y sostenible", facilitando al usuario un consumo más responsable y eficiente.

Esta estrategia se complementa con el programa de fidelización 'Para Ti', un proyecto que según Endesa es pionero en el sector energético y ofrece ahorro directo mediante puntos canjeables en factura, ventajas exclusivas con marcas colaboradoras y recompensas vinculadas a hábitos de consumo eficiente, como la iniciativa 'Premiamos tu Eficiencia'.