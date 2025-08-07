Endesa detecta más de 6.600 fraudes el primer semestre del año "en su mayoría de plantaciones de marihuana"

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha detectado en Sevilla más de 6.600 fraudes eléctricos en los seis primeros meses del año, lo que equivale a una media de más de 36 casos diarios, con un consumo de electricidad defraudado de más de 39 millones de kilovatios hora.

Según ha informado la compañía en un comunicado, la manipulación de las instalaciones eléctricas para cometer fraude es "un problema en aumento en los últimos tiempos que perjudica a todos los consumidores y genera riesgos para la seguridad ciudadana", tal y como ha señalado recientemente la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC).

Detrás del fraude eléctrico hay un "riesgo evidente" de electrocución e incendio, que puede afectar no solo al que realiza la manipulación de las instalaciones, sino a las personas que están a su alrededor. En este sentido, se han registrado en los últimos años sucesos "muy graves" que han provocado heridos e incluso muertes por la alteración de las instalaciones eléctricas para el robo de electricidad.

El fraude eléctrico implica además "un coste económico para todos los consumidores a través de la factura, y tiene también efectos muy perniciosos sobre la calidad del suministro eléctrico".

PLANTACIONES DE MARIHUANA

Endesa ha insistido en que las principales causantes de estos problemas son las plantaciones de marihuana en el interior de pisos, casas o edificios, las conocidas como plantaciones 'indoor', que utilizan "sofisticadas instalaciones eléctricas enganchadas ilegalmente a la red con grandes consumos durante las 24 horas del día, causando estragos en las instalaciones eléctricas".

Por otra parte, los datos del Informe Europeo sobre Drogas 2025 indican que España acapara el 73% de todas las incautaciones de plantas de marihuana registradas en la UE, de las que buena parte se cultivan en estas instalaciones 'indoor'. Cada uno de estos invernaderos bajo techo "demanda una potencia que equivale al consumo de unas 80 viviendas de unos cien metros cuadrados".

Con respecto a Sevilla, entre enero y junio se han desmantelado un total de 106 plantaciones indoor, es decir cuatro a la semana, en operaciones lideradas por las Fuerzas de Seguridad.

En este sentido, la colaboración de Endesa con las Fuerzas de Seguridad es "clave" en la lucha contra el fraude y uno de los aspectos centrales del acuerdo firmado recientemente con la Comisaría General de la Policía Judicial de la Policía Nacional para profundizar en la prevención e investigación de los delitos que afectan a los servicios esenciales de producción, distribución y suministro de energía eléctrica.

LA IA COMO ALIADO CONTRA EL FRAUDE

Al margen de la colaboración con las Fuerzas de Seguridad, Endesa utiliza además desde 2017 modelos de 'Machine learning' y 'Deep learning' --aprendizaje automático y aprendizaje profundo-- para ser "más eficientes" en el combate contra el robo de energía.

Se parte del historial de inspecciones existente realizadas entre los doce millones de puntos de suministro, los patrones de consumo, la información sobre los equipos de medida, e incluso información meteorológica, datos que se utilizan para detectar de la manera "más certera" la probabilidad de que haya un fraude.

El uso de la IA, combinada con la información que proporcionan innovaciones como los equipos de supervisión avanzada que se están instalando en la red de distribución, "contribuyen a acotar mejor el origen del fraude dentro de un grupo de suministros". Asimismo, una vez en campo, elementos como las pinzas amperimétricas o los videoscopios ayudan a los trabajadores a sacar a la luz el fraude.

Finalmente, Endesa ha recordado que España "es el único país del entorno que no prevé pena de privación de libertad por el delito de fraude eléctrico", a diferencia de Francia, Portugal, Italia o Alemania. En el marco legal español este delito no contempla agravantes ni computa para la reincidencia, con independencia de que se utilice para alimentar masivas plantaciones de cannabis o pueda estar detrás de incendios con graves consecuencias.