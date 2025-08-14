Endesa inaugura en Los Palacios (Sevilla) un Punto para la atención "cercana y personalizada" en soluciones energéticas

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

Endesa ha inaugurado en Los Palacios un 'Punto Endesa', su nuevo concepto de atención comercial que apuesta por "un modelo que equilibra digitalización y contacto humano". Este, situado en Avenida de Cádiz número 3, se suma a los otros 15 puntos de atención comercial que la compañía ya tiene en la provincia.

Según ha explicado la empresa en un comunicado, el nuevo espacio está diseñado para ofrecer una experiencia de atención al cliente "totalmente renovada, más cercana, transparente, personalizada y adaptada a las nuevas necesidades de los usuarios".

De esta manera, los 'Puntos Endesa' incorporan "las últimas tecnologías, pero a la vez una "ambientación cálida que evoca los valores del hogar para que el cliente se encuentre como en casa". Así, la tienda cuenta con zonas diferenciadas para el asesoramiento y para la exploración de soluciones energéticas como el autoconsumo o la movilidad eléctrica.

En este sentido, el director general de comercialización de Endesa, Davide Ciciliato, ha señalado que quieren que los clientes "sientan que Endesa está cerca, escucha y ofrece soluciones reales". Así, la tienda "representa esa filosofía, un lugar donde cada persona pueda encontrar respuestas a sus necesidades energéticas, con un trato humano, empático, profesional y muy cercano".

LOS 'PUNTOS ENDESA'

Los 'Puntos Endesa' suponen "un nuevo concepto de atención presencial", acercándose a los clientes desde "una perspectiva centrada en la interacción con ellos y el asesoramiento desde un centro moderno y digital, dando una respuesta integral a sus necesidades energéticas".

Para ello, cuentan con "amplios espacios interactivos" donde los clientes encontrarán soluciones a sus necesidades energéticas, de asesoramiento, eficiencia, instalación y asesoramiento especializado en placas fotovoltaicas, además de soluciones de climatización personalizadas.

Finalmente, la compañía "garantiza" una asesoría personalizada en cada proyecto, desde la selección de los productos adecuados hasta su instalación, "asegurando el máximo rendimiento y ahorro".