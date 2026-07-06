Endesa sustituye 900 metros de cableado de media tensión en Castilleja de la Cuesta (Sevilla)

Un grúa excava sobre la red subterránea - ENDESA

CASTILLEJA DE LA CUESTA (SEVILLA)6 (EUROPAPRESS)

La compañía eléctrica Endesa ha llevado a cabo obras de refuerzo en la red de media tensión de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) mediante la sustitución de 900 metros de cableado que "permitirá una mejora directa en calidad del servicio y en la fiabilidad del suministro eléctrico de más de 4.200 clientes".

La empresa, en un comunicado, destaca que la actuación ha supuesto una inversión superior a los 160.000 euros y ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, tanto para abrir las zanjas en el Pasaje de Triana y en la avenida de Andalucía como para la organizar los desvíos del tráfico.

La obra de refuerzo forma parte del Plan de Inversión de e-distribución para Sevilla, aprobado por la Junta de Andalucía y destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de la distribución eléctrica sevillana, añade la compañía.