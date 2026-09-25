Enrique Barrero Rodríguez - CONSEJO DE HERMANDADES

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Penitencia de este Consejo de Hermandades, con el conocimiento de esta Junta Superior, ha designado a Enrique Barrero Rodríguez pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2027.

Así ha informado este viernes el Consejo de Hermandades a través de una comunicación a medios, si bien está prevista durante la tarde una recepción oficial tras la cual el recién designado podrá ofrecer sus primeras impresiones.

Barrero Rodríguez consta actualmente como docente de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Este es el primer nombramiento de un pregonero por parte de José Roda, elegido en junio del pasado año como presidente del referido Consejo.

Esta misma semana se ha designado este miércoles al artista Jorge Gallego como cartelista de la Semana Santa de Sevilla 2027.