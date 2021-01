Espadas apunta posible estabilización del Covid en Sevilla y rechaza la vacunación adelantada de altos cargos

Pide quedarse en casa como máxima: "Reducir unas horas el toque de queda puede dar tranquilidad pero, si en el resto de horas se hace lo que no se debe, el resultado es el mismo"

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha indicado este lunes que "desgraciadamente" se preveía que se iba a confirmar que la capital de Andalucía superara los 500 casos por cada 100.000 habitantes y ha esperado que se detenga ese crecimiento, que además se ha ido produciendo a un menor ritmo que en otras ciudades.

De hecho, en una entrevista concedida a Canal Sur, recogida por Europa Press, Espadas ha informado de que, de acuerdo a los datos de las estaciones de aguas residuales urbanas (EDAR), se podría producir "cierta estabilización", aunque indica que, "en cualquier caso, no es suficiente como para saber en ese nivel si se ha alcanzado el pico aún". "Se está en una situación bastante complicada, como se vive en el resto de Andalucía", advierte el alcalde en el día en el que se prevé la aprobación del confinamiento perimetral de la capital a partir del miércoles, a superar la tasa de 500 casos.

Por ello, considera que son necesarias "medidas más contundentes" que pasen porque los ciudadanos asuman reducir el contacto social, las salidas, permanecer en casa el mayor tiempo posible y realizar el menor número de encuentros, que es donde se producen los contagios. "Esto solo se combate con una decisión mucho más firme de forma individual", sentencia.

Añade que otras medidas, como reducir unas horas el toque de queda, puede "dar una mayor tranquilidad pero, si en el resto de horas se hace lo que no se debe, el resultado es el mismo". Así, incide en que "en la experiencia de tantos meses" se ha visto que el resultado de "una hora arriba o abajo en el toque de queda no es tan intensa como asumir que hay que reducir las salidas no esenciales o esas quedadas donde se producen los contagios".

"Ahora, para no presionar más los hospitales, hay que quedarnos al máximo posible y reducirlo a lo esencial", recalca, avisando de que, si la incidencia sigue subiendo, "habría que tomar medidas más drásticas". Por todo ello, vuelve a realizar un llamamiento a los ciudadanos para "actuar de otra forma individualmente para poder pararlo".

"QUIEN LA HACE LA DEBE PAGAR"

Preguntado por las vacunaciones que se han producido de algunos altos cargos, Espadas ha considerado la situación "inadmisible". "Creo que al final lo que está ocurriendo es que quien ha pensado que por la vía de protocolos se admitía una puerta trasera se han colado. Las reglas que están sobre la mesa, marcadas por las autoridades sanitarias, no son esas, son las que todos hemos confiado que son las mejores, priorizando a los colectivos más vulnerables", indica.

Espadas subraya que, "si los expertos hubieran marcado otras medidas y que personas con responsabilidades importantes fueran los primeros, hubiera confiado en ello, pero los expertos no lo han dicho". "De un responsable se espera que cumpla con las normas y no que se las salte e intente justificarlo. Por mi parte no hay justificación. Quien la hace la debe pagar", concluye.