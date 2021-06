Espadas cree que compaginará "perfectamente" la Alcaldía de Sevilla si gana las primarias y no se plantea aún su relevo

SEVILLA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla y candidato de las primarias del PSOE-A para optar a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha defendido que va a poder "compatibilizar perfectamente" su responsabilidad al frente del Ayuntamiento de la capital andaluza con la de candidato socialista en las próximas elecciones autonómicas si gana dicho proceso interno, y no se plantea aún cómo será su relevo en el Consistorio hispalense.

En una entrevista concedida a Europa Press, Juan Espadas ha recordado en esa línea que ha habido "muchos casos" de candidatos a elecciones autonómicas desde las filas del PP que "eran alcaldes", así como que Juan Ignacio Zoido fue presidente del PP-A a la vez que regidor hispalense.

De igual modo, ha remarcado que, si gana las primarias, será el candidato del PSOE-A a la Junta "cuando haya una convocatoria de elecciones autonómicas", pero mientras tanto entiende que debe "seguir al frente de lo que es mi responsabilidad institucional" como alcalde y de "la confianza que me han dado los sevillanos".

"Eso sí, debo ejercerla teniendo en cuenta que ahora asumo a nivel interno en mi partido la necesidad de preparar un proyecto de gobierno futuro cuando se convoquen las elecciones" andaluzas, ha apostillado antes de aclarar que "eso significa trabajar con muchos colectivos, con muchos sectores, con la propia militancia en todos los rincones del territorio".

"Pero eso es perfectamente compatible con mi labor institucional, la Alcaldía de Sevilla", que "al fin y al cabo es muy importante" y también le "permite desde el punto de vista político mandar un mensaje claro a San Telmo --palacio sede de la Presidencia de la Junta-- de que no se puede dormir en los laureles, de que estamos en un momento clave para la recuperación económica", ha continuado Juan Espadas.

Ha agregado en ese sentido que, como alcalde, va a "reivindicar el papel de los ayuntamientos en esta recuperación económica, con la lealtad y la cooperación institucional que se exige, pero desde el punto de vista político con contundencia, porque nos estamos jugando mucho".

"MUCHO CAMINO POR DELANTE"

A la pregunta de si contemplaría la posibilidad de volver a presentarse a la Alcaldía en las próximas elecciones locales si no gana las primarias, Espadas ha respondido que "ahora mismo" está "centrado en el 13 de junio --fecha de la votación de la militancia del PSOE-A-- y en mi labor institucional como alcalde".

"Creo que ya son bastantes retos como para pensar más cosas del futuro", ha añadido antes de abundar que se centra "en estas dos, y a seguir andando, que hay mucho camino todavía por delante", y "no me planteo todavía ni siquiera cuál será la situación en su momento cuando se convoquen las elecciones al tener que dejar yo el puesto de alcalde".

Tras considerar al respecto que "hay tiempo suficiente por delante", ha añadido que, "por supuesto, lo dialogaremos, lo debatiremos en el seno del grupo municipal, con la mejor idea de que el mejor proyecto siempre sea el que planteemos a los sevillanos", de quienes cree que su equipo se ha "ganado su confianza", porque "lo estamos haciendo bien al frente de la Alcaldía y del gobierno municipal".

Por tanto, según ha añadido, "los sevillanos pueden estar muy tranquilos" en que "las decisiones que tomemos serán consensuadas y que piensen en el interés general y en las personas más capacitadas para llevar a cabo esa responsabilidad".

Espadas ha admitido, no obstante, que las dos semanas de campaña de información a la militancia de las primarias "requieren un esfuerzo y un sacrificio físico" para compaginarlas con su cargo de alcalde, y por eso ha "pedido" a sus compañeros del gobierno municipal que "estén especialmente atentos a cualquier cuestión".

En todo caso, ha querido dejar claro que él sigue "estando por la mañana muy pendiente sobre todo de cualquier cuestión o gestión y, por supuesto, de representación institucional" que deba llevar a cabo como alcalde, y "eso está siempre por delante de cualquier otra cuestión".

No obstante, junto a eso, "lógicamente" está "intentando viajar en la medida de lo posible a los rincones de Andalucía a los que puedo llegar" para compartir encuentros con la militancia, ha matizado, y ha valorado que "afortunadamente hoy también las redes sociales y otros medios permiten poder intercambiar impresiones y poder pedir la confianza a los compañeros del partido".

Espadas ha defendido que los socialistas "no podemos presentarnos a unas próximas elecciones si no es con un proyecto mucho más unido", y la Alcaldía de Sevilla le da "esa responsabilidad también de no poder mirar hacia otro lado cuando mi partido creo que necesita esa candidatura y ese proyecto nuevo" como el que, a su juicio, encabeza.

GESTIÓN DE LA PANDEMIA

Sobre la gestión de la pandemia de Covid-19 por parte del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs), Espadas ha señalado que el PP y "el conjunto de la derecha en España" ha marcado una estrategia de ser "bastante poco leal con el Gobierno" central, que, en cambio, "se ha esforzado por la lealtad y la cooperación institucional como máxima en una situación de emergencia sanitaria y crítica".

Esa "estrategia del PP a nivel nacional contamina también al Gobierno de Andalucía, que en definitiva es del Partido Popular", según ha sostenido Espadas, quien, "más allá de eso", ha defendido que "todas las administraciones hemos intentado colaborar en lo importante, que eran los ciudadanos, y poner cada uno de nuestra parte".

No obstante, ha apuntado que "los ayuntamientos hemos estado bastante solos", y "ha habido alguna fractura importante con el papel que teníamos los ayuntamientos y que hemos tenido que resolver con recursos propios".

"Me hubiera gustado que hubiera más transferencias de recursos económicos, por ejemplo, de las comunidades autónomas a los ayuntamientos", pero "no ha habido ninguna", según ha añadido el alcalde de Sevilla, que al respecto ha puesto de relieve que "hemos tenido que arbitrar recursos sociales, ayuda alimentaria a la población".

Ha subrayado que, "en el caso de Sevilla, se ha multiplicado por cuatro la necesidad de presupuesto para ayuda alimentaria, personas sin hogar", y ha habido que "ayudar y mermar ingresos fiscales, por ejemplo, para ayudar a sectores de economía productiva como la hostelería y muchos ligados al turismo".

"Hemos tenido muy poca ayuda y creo que eso podemos de alguna manera intentar resolverlo a partir de ahora, con un mayor papel de las corporaciones locales en los fondos europeos de recuperación económica", ha añadido Juan Espadas, quien al respecto ha remarcado que él ya ha planteado "claramente que los ayuntamientos y las diputaciones debemos tener un papel más protagonista, y debemos gestionar una parte de esos fondos europeos, tanto de la Administración del Estado como de la Junta de Andalucía".

Ha comentado que no ve en la Junta de Andalucía, "y se lo he dicho varias veces ya al Gobierno andaluz, estímulos, impulso en cuál es el plan de reactivación económica, el proyecto para recuperar en este caso el empleo y la economía en Andalucía".

Al respecto, Espadas ha cuestionado "por qué el Gobierno andaluz no se ha sentado todavía con los ayuntamientos para diseñar cuáles van a ser esos proyectos que tengan financiación, cuáles serán las prioridades, cómo se va a distribuir en el territorio" ese fondo de recuperación económica.

"Creo que es muy urgente" resolver estas cuestiones, y el Gobierno del PP y Cs "está encantado de conocerse, relajado, todo el día viendo encuestas, pero nos estamos jugando el futuro", según ha continuado el alcalde de Sevilla antes de remachar que "es verdaderamente absurdo que no haya ya una iniciativa clara de coordinación con las corporaciones locales, que somos las que tenemos mayor cercanía a los problemas, a los ciudadanos, y sabemos cuáles son los proyectos que poner en marcha", ha zanjado.