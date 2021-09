Espadas cree que la Junta se "apresura" al ampliar horarios con unas cifras Covid "que no acompañan"

Pide igualar la atención que se da al sector educativo con el productivo ante los problemas que se plantean en el inicio de curso

SEVILLA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha advertido de que, pese a que las cifras de contagios Covid "no acompañan", la Junta de Andalucía se ha "apresurado" a plantear la ampliación de los horarios para la hostelería hasta las 2,00 horas y del ocio nocturno hasta las 3,30 horas, recordando que la capital de Andalucía cuenta con una tasa que ronda los 300 casos confirmados por cada 100.000 habitantes.

A preguntas de los periodistas, tras visitar el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Juan Ramón Jiménez' tras finalizar las obras de mejora, Espadas, tras mostrar su "respeto" por las decisiones de la autoridad sanitaria y la de la propia comisión de expertos, señala que han pasado unos meses de julio y agosto "en donde las cifras recomendaban un mayor celo en las restricciones". "Desde el punto de vista de la sociedad parece que se quiere dar por superada esta cuestión y relajarnos un poco relajarnos. Lo entiendo personalmente, pero las cifras no acompañan todavía", recalca.

Por ello, insiste en que cifras como las que tiene Sevilla llevan a que sea necesario tener "muchísima cautela". "El Gobierno andaluz el martes se apresura a tomar unas decisiones en base a un informe de expertos que va a permitir una mejora también de un determinado sector desde el punto de vista de sus ingresos. Me parece bien, pero creo que los datos ahora mismo todavía no acompaña en esa situación", insiste.

Además, ha pedido a la Junta que se tenga "el mismo nivel de atención" que se muestra con los distintos sectores de actividad productiva con otros asuntos como "la desinfección en colegios y la financiación de la misma o, por ejemplo, ante las dificultades que las universidades andaluzas van a tener para el inicio de curso presencial".

"Si los expertos dicen que se puede hacer, no soy yo nadie para decir que no, pero que se atiendan otros ámbitos, otros sectores de actividad y en este caso, que se haga con diligencia", recalca, tras continuar mandando un mensaje de "muchísima prudencia". Espadas pide "no bajar la guardia en la finalización completa del proceso de vacunación".