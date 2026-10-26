Espadas y Muñoz destacan el legado de Monteseirín y su "huella" en la transformación de Sevilla tras su muerte

Archivo - Alfredo Sánchez Monteseirín, hace declaraciones a los medios de comunicación junto a Antonio Muñoz. En archivo. - Francisco J. Olmo - Archivo

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Senado y exalcalde de Sevilla entre 2015 y 2021, Juan Espadas, y el actual portavoz del Grupo Municipal Socialista y también exalcalde de la ciudad entre enero de 2022 y junio de 2023, Antonio Muñoz, han lamentado este lunes el fallecimiento tras una larga enfermedad de Alfredo Sánchez Monteseirín, quien les precedió al frente de la Alcaldía hispalense entre 1999 y 2011, y han destacado el legado que deja en la ciudad.

"Con enorme pesar por el fallecimiento de Alfredo Sánchez Monteseirín, quiero trasladar a su familia mi pésame, cariño y el agradecimiento como sevillano al enorme legado que deja en nuestra ciudad este magnífico alcalde", ha subrayado Espadas en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press.

Así, ha mostrado su agradecimiento al mismo por "pensar siempre en Sevilla en grande, por no olvidarte de sus barrios pero sobre todo por poner a las personas siempre en el centro de las políticas municipales". "Descansa en paz, querido compañero", ha expresado.

Por su parte, Muñoz, a través de un audio remitido a medios, ha mencionado que hablar acerca de Monteseirín implica "recordar a un alcalde que tuvo la valentía de imaginar una Sevilla diferente y de hacerla realidad".

"Muchas de las grandes transformaciones que hoy disfrutamos llevan su huella. Alfredo tuvo que defender sus ideas incluso cuando no eran fáciles de entender y el tiempo ha demostrado la importancia de aquel impulso. Sevilla es una ciudad distinta gracias a Alfredo. Ese es su legado y así lo recordaré siempre", ha concluido Muñoz.

Alfredo Sánchez Monteseirín (La Rinconada, Sevilla, 25 de septiembre de 1957) ha sido presidente de la Diputación, alcalde de Sevilla y delegado especial del Estado para la Zona Franca de Sevilla. Durante sus doce años de mandato, la ciudad vivió "una transformación que tuvo que vencer muchas resistencias", pero que con el tiempo logró un reconocimiento "transversal, local e internacional, ciudadano y político", como destacaban entonces sus seres queridos.

Gobernó tres legislaturas sin mayoría absoluta --hasta julio de 2011-- siendo el alcalde más longevo de la ciudad desde el siglo XIX, y entre sus hitos más recordados está el impulsó a la construcción del tranvía, la red de carriles bici, la peatonalización del centro, la reurbanización de la Alameda de Hércules y el proyecto del Metropol-Parasol (Setas de la Encarnación).