Espadas propone bajar un 5% el IBI y un 3,2% el ICIO y crear bonificaciones del 95% a quien cede viviendas a Emvisesa

Publicado 19/09/2018 12:53:00 CET

Afirma que, si no se aprueba nuevo presupuesto, se perderán 70 millones y habrá que modificar cuentas para abonar 30 millones a plantilla

SEVILLA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha presentado este miércoles el proyecto de ordenanzas fiscales para 2019, que incluye la bajada del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para las familias del cinco por ciento y del uno por ciento del tipo diferenciado para medianas y grandes empresas, así como el descenso del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) en un 3,25 por ciento.

También, plantea crear una bonificación del 95 por ciento del IBI para aquellos propietarios que cedan sus viviendas a la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa). El resto de impuestos, tasas y precios públicos quedarán congelados.

En rueda de prensa, Espadas ha llamado a la responsabilidad de los partidos para aprobar las ordenanzas y los presupuestos para el próximo año, teniendo en cuenta que, si se prorrogan las cuentas, se perderán 70 millones en inversiones y habrá que abonar igualmente a la plantilla municipal los 30 millones que corresponde por la aplicación de las 35 horas y por la aplicación de los acuerdos alcanzados por el Estado y los sindicatos en cuanto a aumento salarial y complementos.

"No es un ultimátum, ni un chantaje, pero es nuestra obligación poner esta situación sobre la mesa", advierte el alcalde, que deja claro que, de no haber cuentas nuevas, ese montante habrá que sacarlo "pero no será de servicios sociales, limpieza o transporte", apuntando a otras obras "que necesita la ciudad pero que se tendrían que demorar".