Espadas se reafirma tras el 4M: Es el "momento" de que el PSOE-A "dé el paso" para elegir candidato a la Junta

SEVILLA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha afirmado que "ahora es el momento de dar el paso" para que el PSOE-A elija un candidato de la formación a la presidencia de la Junta de Andalucía para que el PSOE-A pueda estar preparado "ante cualquier escenario", como un posible adelanto electoral, añadiendo que, si finalmente el gobierno de Juanma Moreno agota la legislatura, "más a favor de tener más tiempo para tener un proyecto socialista más argumentado y explicado a la ciudadanía".

Espadas se ha pronunciado de este modo en una entrevista concedida a Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, un día después de las elecciones en la Comunidad de Madrid y en la jornada previa a reunión prevista por la Ejecutiva Regional del PSOE para abordar el tema del adelanto de las primarias. "Viendo el resultado de Madrid, se refuerza la idea de que la iniciativa política la tiene que llevar el PSOE, lo que supone afianzar el liderazgo del proyecto y poder centrarnos en el contenido del mismo y en la recuperación de la confianza de los andaluces. Si hay compañeros a favor o que prefieren demorar las primarias en Andalucía, la militancia es la que debe decidirlo como lo prevén los estatutos. En cualquier caso, lo decidirá la dirección y se estará en lo que sea", recalca.

Tras recordar que aún no se ha iniciado el proceso en el PSOE-A y que no hay candidaturas presentadas, señala que será Moreno el que convoque o no el adelanto electoral y, "aunque el PP había negado hasta el momento esa posibilidad, habrá que ver si no hay cambios de planes visto lo visto en Madrid". "Es importante centrarnos en tener la iniciativa porque no es lógico que se la dejemos al presidente de la Junta sin estar perfectamente preparados y con el liderazgo decidido por el PSOE", sentencia.

El regidor hispalense insiste en que os tiempos en política "siempre son importantes" y muestra su respeto a la decisión que se tome desde la dirección del partido, añadiendo que el proceso que se desarrolle será "un elemento fundamental" para que el propio Espadas tome la decisión sobre su posible presentación como candidato. "Cuando eso se produzca, podré anunciar cuál es mi decisión", apostilla. De cualquier modo, deja claro que "el trabajo desarrollado de escucha activa" en cuanto a las peticiones de sus compañeros de partido no le han "obstaculizado" en su labor, recalcando que hay "muchas personas dispuestas a trabajar por recuperar la ilusión en el PSOE de Andalucía y por un cambio que suponga un proyecto de confianza en la Junta de Andalucía".

En este marco, preguntado sobre su cargo como alcalde si se presentara como candidato, Espadas insiste en que tiene "un mandato de los sevillanos y lo voy a cumplir". " En esto no es bueno especular y la decisión de seguir adelante con la Alcaldía lo tengo más claro que nunca. Seguiré siendo alcalde todo el mandato y la eventualidad de cualquier otra cuestión orgánica se verá en las próximas semanas o meses", agrega, tras incidir en que tiene "las cosas muy meditadas y hay que hacer las cosas en el momento justo, cuando se den los pasos mencionados anteriormente".

LA "CHAPUZA" DE LA ENCUESTA A MILITANTES

Preguntado por la encuesta que ha trascendido que se está realizando a militantes socialistas, Espadas ha manifestado que quien esté detrás de su realización es "o muy chapucero o no respeta unas reglas de juego y unas normas legales básicas de privacidad y de confidencialidad que son absolutamente fundamentales".

El alcalde considera que esa información sobre los militantes "no debe obrar en manos de nadie" porque es un censo de una organización política y "menos en manos de ninguna encuestadora". "No sé quién está detrás, pero de las personas a las que están llamando muchos no están queriendo contestar y otros cuelgan", agrega.