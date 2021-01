Espadas ve "estabilización" pero pide no bajar la guardia ante la evolución de la cepa británica existente en Sevilla

SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha subrayado que la tendencia de casos en la ciudad de Covid-19 se está "estabilizando", aunque llama a "no bajar la guardia", ya que se ha constatado la existencia de la cepa británica en la capital andaluza y "no se sabe tampoco cuál será su evolución en los próximos días o semanas".

A preguntas de los periodistas, tras visitar Bellavista, Espadas explica que se ha confirmado la tendencia hacia la "estabilización" de acuerdo a la información suministrada desde el laboratorio que analiza las aguas residuales de la ciudad. "Es una información útil para planificar y para hacer una previsión", indica, tras advertir de que se está estudiando si el incremento de casos es como consecuencia de nuevas variantes del virus por parte de las propias autoridades sanitarias, ya que en esas mismas aguas se detecta ya la cepa británica.

"Ahora mismo lo que nos trasladan es que estamos en un escenario de estabilización, lo que no significa, obviamente, que levantemos la guardia. Esos números hay que bajarlos, ya que estar por encima de 500 casos supone un nivel de presión hospitalaria muy grande. Aquí no estamos bien, estamos mal, aunque mejor que en otros lugares", agrega.

Así, subraya que la única manera de conseguir que no se incrementen los casos y paulatinamente vayan bajando va relacionado con la reducción de la movilidad y del contacto social, "siendo muy exigentes con el uso de la mascarilla". "No podemos bajar la guardia. Ahora es el momento de la contención y de evitar actividades que no sean esenciales", insiste.

En este sentido, recuerda que en las aguas residuales de la ciudad ya se detecta "claramente la cepa inglesa". "Si el crecimiento último se produce como consecuencia de esa variable o de que, en nuestro caso, con esa variable, pueda crecer un poco más en los próximos días, lo desconocemos. De momento la orientación es a la estabilización, como se está diciendo en otro punto del territorio de España, y por tanto, el comportamiento podría ser similar", concluye.