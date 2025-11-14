Espartinas (Sevilla) inaugura su nueva Biblioteca Municipal financiada con los planes de la Diputación

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, asiste a la inauguración de la Biblioteca Municipal de Espartinas (Sevilla). - ROCIO RUZ /EUROPA PRESS

ESPARTINAS (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha asistido este viernes a la inauguración de la nueva Biblioteca Municipal de Espartinas 'Poeta José Luis Núñez', proyecto en el que se ha rehabilitado la Hacienda Nuestra Señora de los Remedios, más conocida como Hacienda Guardiola, con fondos aportados por la Diputación a través de sus planes 'Contigo' y 'Más Sevilla'.

Según una nota de prensa remitida por la institución provincial, el presidente ha estado acompañado por la alcaldesa de la localidad, Cristina Los Arcos, el arquitecto del proyecto, Álvaro Ortiz, y José Luiz Núñez, hijo del poeta que le da nombre a la biblioteca.

Por su parte, Fernández ha destacado que el proyecto demuestra que se puede conservar el patrimonio tan rico que tiene la provincia". "La Cultura es la religión del laico, sirve para cuestionarnos y eso en la sociedad en la que vivimos es esencial", ha subrayado.

La biblioteca, que ha sido sufragada con 800.000 euros, llevará el nombre que ya tenía la antigua, una referencia con la que Espartinas quiere seguir homenajeando a su poeta más internacional. Fernández supramunicipal ha reseñado que "Espartinas seguirá creciendo" haciendo referencia a los 3 millones de euros del Plan Sevilla 2030 que la entidad ha destinado a la construcción de un nuevo teatro con 400 butacas en el municipio.

La nueva biblioteca tiene un total de 700 metros cuadrados dividido en una planta baja más dos alturas para las que se ha remodelado y reacondicionado un edificio que forma parte del conjunto de la Hacienda Guardiola, y que estaba sin uso. La actuación llevada a cabo ha dado como resultado un espacio multiusos capaz de ser biblioteca, sala de estudios o un edificio para acoger eventos culturales de cualquier tipo.

Con este nuevo edificio se da respuesta a la actual carencia de una nueva biblioteca con capacidad suficiente, así como otros espacios multifuncionales de carácter cultural y archivo.

El edificio cuenta en la planta baja con la recepción y una sala de consulta, con una zona que permitirá la proyección de productos audiovisuales. Cobra protagonismo en esta parte el antiguo Lagar, un espacio que mantiene su aspecto original, de forma que el visitante puede conocer el proceso agrícola tradicional de la zona y de este tipo de edificios, y que será utilizada como sala multiusos. Por último también tiene una sala de almacenaje y colección de la biblioteca.