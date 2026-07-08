Especialistas de Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla advierten del aumento de casos de queratitis en verano

El jefe del servicio de Oftalmología del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, el doctor Francisco Martín Leal. - QUIRÓNSALUD

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla ha advertido este miércoles 8 del aumento del riesgo de la queratitis durante el verano. La época estival aumenta las posibilidades de sufrir determinados problemas oculares debido a las altas temperaturas, la mayor exposición a la radición ultravioleta, el mal uso de lentes de contacto o a "agresiones físicas o químicas, como la arena o el cloro".

Según ha precisado la institución médica en una nota, entre las principales afecciones más comunes en verano se encuentra el aumento de queratitis, una inflamación de la córnea causada en gran parte por el uso incorrecto de lentillas y considerada como una "auténtica urgencia oftalmológica", cuyo diagnóstico precoz "resulta fundamental para evitar secuelas permanentes que puedan comprometer la visión".

Tal y como ha concretado el jefe del servicio de Oftalmología del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, el doctor Francisco Martín Leal, la queratitis, al igual que otras infecciones corneales, aumentan principalmente durante la época estival por el uso de lentes de contacto en piscinas o playas, puesto que estas aguas contienen microorganismos de permanecer adheridos entre la lente de contacto y la córnea.

"Si a esto le añadimos el calor, que favorece una mayor deshidratación de la superficie ocular, el viento, el aire acondicionado y la exposición solar, que alteran la película lagrimal, y un peor cumplimiento de las normas de higiene durante los desplazamientos, como el lavado inadecuado de manos, la reutilización de líquidos de mantenimiento, el uso prolongado de lentes desechables o dormir con ellas puestas, se dan las circunstancias idóneas para el favorecimiento de la aparición de estas infecciones", ha añadido el doctor.

No obstante, aunque el agua de una piscina esté clorada, el cloro "no elimina todos los microorganismos potencialmente peligrosos" y, del mismo modo, el agua del mar contiene bacterias y otros agentes infecciosos, por lo que para los especialistas "no existe un baño seguro con lentes de contacto", puesto que incrementa el riesgo de queratitis bacterianas, queratitis por 'Acanthamoeba', conjuntivitis infecciosas, microerosiones corneales, hipoxia corneal por uso prolongado e irritación química por el cloro.

En este sentido, han advertido que en sus fases iniciales, la queratitis puede confundirse con una conjuntivitis o una simple irritación ocular, pero existen signos de alarma "que nunca deben pasarse por alto", como dolor ocular intenso, enrojecimiento importante, sensación persistente de cuerpo extraño, lagrimeo abundante, fotofobia, visión borrosa o secreción ocular.

En esta línea, el doctor ha advertido que la aparición de cualquiera de estos síntomas en personas que usan habitualmente lentes de contacto en verano constituye una urgencia oftalmológica, precisamente porque "la córnea carece de vasos sanguíneos, por lo que su capacidad para combatir determinadas infecciones es limitada". En estos casos, el principal error consiste en el uso de colirios antibióticos o corticoides sin exploración previa por parte de un especialista.

"Es importante señalar que, si el tratamiento adecuado se retrasa, la inflamación puede progresar rápidamente y dejar cicatrices permanentes que comprometan la visión, además de provocar úlceras corneales, una disminución irreversible de la agudeza visual o, en los casos más avanzados, hacer necesario un trasplante de córnea", ha advertido el especialista.

Como medida de prevención, el jefe del servicio de Oftalmología del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón ha recomendado evitar bañarse con lentes de contacto y, si su uso fuera imprescindible, recurrir a lentes desechables de uso diario y gafas de natación ajustadas.

Asimismo, ha insistido en la importancia de lavarse siempre las manos antes de manipular las lentillas, no aclararlas nunca con agua del grifo, renovar periódicamente el portalentes, no dormir con las lentes de contacto y consultar "de inmediato" con un oftalmólogo ante dolor, disminución de visión o enrojecimiento intenso.