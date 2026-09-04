El espectáculo 'El Rámper" abrirá la programación de Memoria Democrática en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Imagen del cartel de 'El Rámper', el espectáculo compuesto por Jesús Bienvenido. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) recibirá de nuevo el espectáculo compuesto e interpretado por Jesús Bienvenido 'El Rámper', en el mes dedicado a la Memoria Democrática. Será el próximo viernes, 18 de octubre, a las 19,00 horas, en el Auditorio Riberas del Guadaíra.

El delegado de Cultura, Memoria Democrática e Identidad Andaluza, Christopher Rivas, ha presentado el espectáculo, y ha destacado "la gran acogida que tuvo por parte del público cuando ya visitó la ciudad"; Precisamente por esa respuesta, en esta ocasión hemos querido trasladar el espectáculo al espacio con mayor aforo de nuestra ciudad, para que pueda disfrutarlo el mayor número de vecinos posible", ha concluido en una nota.

Según han explicado desde el Consistorio, el Rámper cuenta, a través de la historia íntima de su protagonista, la represión que sufrieron autores, directores e intérpretes de murgas y coros del Carnaval tras el golpe de Estado de julio de 1936 y durante la Guerra Civil. A través de los recuerdos de un payaso, el espectáculo nos acerca a cómo el arte y la cultura también fueron víctimas de la represión.

El espectáculo pone especialmente el foco en la represión del arte en España y, de manera especial, en Andalucía, y reivindica la importancia de la memoria histórica para reconocer la dignidad de las víctimas. De ahí que desde las delegaciones de Cultura y Memoria, hayan querido que fuese octubre el mes de la representación como previa a las III Jornadas de Memoria Democrática que se celebrarán, como cada año, durante la última semana del mes.

En definitiva, el Ayuntamiento de Alcalá ha destacado que es una propuesta que combina cultura, música, teatro y memoria, y "que nos invita también a reflexionar sobre la libertad y sobre el papel del arte en momentos de represión". Las entradas están disponibles de este viernes en la web de entradas del Ayuntamiento y su precio es de 10 euros.