La Estación de las Letras de Otoño llega a La Rinconada: Esta es su programación e invitados

Presentación del Programa Estación de las Letras de La Rinconada con la asistencia de Pablo Morillo, Mercedes de Pablos, Salvador Gutiérrez, Javier Fernández, Raquel Vega y Fernando Repiso. - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Programa Estación de las Letras de La Rinconada (Sevilla) ha apostado por su impacto juvenil en la programación de este otoño, en el que también rendirá homenaje a los autores de la Generación del 27, así como expresiones de cine, teatro, arte y literatura que buscan reforzar la candidatura del municipio como Ciudad Creativa de las Letras ante la Unesco.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, esta edición contará con figuras como Paloma Sánchez-Garnica, Fernando Repiso, Ana Morales, Esther Regueira, María Rosal o May Ayamonte, entre otros, además de que celebrará el Ciclo de Novela Juvenil, los Encuentros en la Escena, los homenajes a la Generación del 27 y Letras de Cine.

Asimismo, acogerá el Campus Internacional de Periodismo Cultural y se hará entrega de los Premios Factoría Creativa de las Letras Nacional e Iberoamericano a Salvador Gutiérrez Solís y Ena Lucía Portela.

En este sentido, la primera teniente de alcalde y delegada de Cultura, Raquel Vega, ha señalado que la literatura y la palabra escrita "actúan como el tren o la estación central de la candidatura de Ciudad Creativa". "La hibridación interdisciplinar es lo que marca Estación de las Letras que, en su edición de otoño, llega con una treintena de propuestas para seguir haciendo de la Rinconada una Ciudad del Libro y la Creación", ha añadido.

Asimismo, el programa ha sido presentado en el Sendero de la Creación en el parque Dehesa Boyal, con la presencia del alcalde, Javier Fernández; la delegada de Cultura; y parte del Consejo Lector de las Letras de La Rinconada, el director de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo, y los escritores y periodistas Mercedes de Pablos y Salvador Gutiérrez Solís, quien abrirá esta temporada de letras al recibir hoy el Premio Factoría Creativa Nacional de las Letras.

Al hilo, el alcalde ha destacado la consolidación de esta cita como un "pilar estratégico" para el municipio, que ha considerado "la demostración firme de que La Rinconada es un referente cultural". "Este año reforzamos nuestro impacto en el público joven y abrimos la puerta al talento internacional", ha sostenido.

CENTROAMÉRICA CUENTA Y CAMPUS INTERNACIONAL DE PERIODISMO CULTURAL

En este sentido, la internacionalización y la protección exterior será uno de los ejes en esta edición, con la participación de Centroamérica Cuenta, que llevará a diez autores que han hablado de lenguaje y literatura, música y poesía o periodismo y justicia. Esta cita que pasará también por Madrid y Barcelona, reconocerá a la cubana Ena Lucía Portela con el Premios Factoría Creativa de las Letras Iberoamericanas".

Además, se ha apostado por el impacto de las letras, la lectura y la creación en el entorno educativo y el público juvenil con el Ciclo de Novela Juvenil, que coordina Salvador Gutiérrez Solís, y que contará con autores como María Rosal, Pablo Gutiérrez, May Ayamonte y Daniel Blanco, además de a través de la participación del alumnado en diferentes Encuentros en la Escena, a través de citas con actores y dramaturgos que formarán parte de la programación teatral de los Centros Culturales que, en esta estación otoñal.

En este espacio se revisará a algunos de los clásicos de la literatura como 'Lope Exprés', 'Los guardianes del verso' e 'Inés de Ulloa' y con Lorca como protagonista indiscutible con su 'Poeta (perdido) en Nueva York'.

Por su parte, Espacio Violeta traerá a la periodista Ana Morales, comprometida en la divulgación del bienestar de las mujeres desde todas sus perspectivas desde hace más de 20 años, con su primer proyecto editorial 'Estado civil: cansada'.

Igualmente, la historiadora del arte, comisaria, productora e investigadora, Esther Regueira, impartirá la charla 'Mujeres del 27', a menudo denominadas "las sin sombrero", sobre unas mujeres que, a través de sus cuadros, poemas, dibujos, textos, fotografías o reflexiones filosóficas, "rompieron normas sociales en la España de los años 20 y 30 y que fueron silenciadas por el franquismo", sin olvidarse de autoras actuales de la literatura juvenil como son María Rosal y May Ayamonte.

CUADERNOS DIDÁCTICOS SOBRE LA GENERACIÓN DEL 27

La Generación del 27 'Sevilla en 1927' será la tercera entrega de los Cuadernos Didácticos Literarios dedicados a la Generación del 27 que alumnado de los IES locales trabajarán este curso.

En esta publicación, creada de la escritora Eva Díaz Pérez, se mostrará a los estudiantes cómo era la Sevilla que acoge a los poetas, un lugar que además se preparaba para la Exposición Iberoamericana de 1929.

De igual manera, el cuaderno abordará la transformación de la ciudad en la época repasando la arquitectura, el urbanismo, la sociedad, la vida cotidiana, la cultura, la industria, la vivienda, así como de la mano del humorista gráfico y escritor José Luis Castro Lombilla se propondrá la exposición 'Caricaturas del 27' que recuperará los rostros del 27 a través de una serie de caricaturas al estilo de aquel tiempo.

RECONOCIMIENTO AL TALENTO Y APOYO LOCAL

A través de un formato distendido como 'Café con...', se invitará a autores como José Antonio Fenoy Ocaña con su novela 'El soñador de Sevilla' y a María José Álvarez que presentará su testimonio en su lucha contra el cáncer de mama.

Por otro lado, Donbuk Editorial volverá a convertirse al municipio en el epicentro de la literatura independiente con la celebración de la undécima edición del Encuentro de Escritores en Sevilla (ENES).

A su vez, la librería Acuarela acogerá a la autora infantil Asun SanBeni en una sesión de cuentacuentos de su libro 'La mofeta que olía a piruleta'.

VUELVEN FERNANDO REPISO Y PALOMA SÁNCHEZ-GARNICA

El escritor sevillano Fernando Repiso, que ya ha presentado sus dos anteriores publicaciones en Estación de las Letras, volverá con 'Manual para construir un infierno', donde ha narrado como en una Sevilla abrasada por el calor y la corrupción moral, se despliega un thriller implacable y vertiginoso con el inspector Iván de Pablos como protagonista.

Por su parte, la ganadora del Premio Planeta 2024 y que ya estuvo en Estación de las Letras en 2022 con 'Últimos días en Berlín', Paloma Sánchez Garnica, volverá al municipio con su última novela 'Un hombre de honor'.

Por otro lado, volverá el ciclo donde la literatura dialoga con el cine, 'Letras de Cine', coordinado por el periodista y gestor cultural Rafael Jurado, ganador del premio Almudena Grandes en 2025. En esta parada otoñal estará el director de Arte de la película 'Robot Dreams', nominada al Oscar a la Mejor Película de animación, José Luis Ágreda.

Salvador Gutiérrez Solís y Ena Lucía Portela, serán reconocidos con el premios Factoría Creativa de las Letras. Mientras el creador de la famosa inspectora Carmen Puerto, protagonista de la aclamada trilogía compuesta por 'Los amantes anónimos', 'El lenguaje de las mareas', y 'Solo vive quien muere', recibe su premio, en la categoría Iberoamericana será galardonada la autora cubana Ena Lucía Portela.