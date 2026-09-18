La jueza abre una pieza separada sobre el ático de Chamberí adquirido por la Comunidad

Archivo - Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza número 8, ha abierto una pieza separada en relación al ático comprado por la Comunidad de Madrid en el distrito madrileño de Chamberí, dando traslado a la Fiscalía de Madrid para que informe sobre su competencia en investigar los hechos.

Así consta en una providencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se informa de incorporar a las actuaciones los escritos presentados por las representaciones procesales de Más Madrid, PSOE e Iustitia Europa y dispone la formación de piezas separadas de la documentación aportada por estas partes.

Este juzgado mantiene abierta por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa una investigación sobre la compra por parte del Gobierno regional, a través de la empresa pública Planifica Madrid, del ático.

El inmueble, que inicialmente se justificó como un espacio que podría utilizarse durante las obras de la sede de la Presidencia en la Puerta del Sol, fue posteriormente puesto a la venta por la Comunidad con un precio de salida de 6,7 millones de euros para destinar sus fondos a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio del verano.

En la resolución, la magistrada ordena que los autos pasen al Ministerio Fiscal para que informe sobre la competencia de la Plaza número 8 y sobre lo que a su derecho convenga, tras lo cual se acordará lo que proceda.