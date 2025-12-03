Estepa (Sevilla) regula la extracción en Sierra de Becerrero y cierra la cantera Calestep para cuidar el entorno natural

Sierra de Becerrero en imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE ESTEPA

ESTEPA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepa ha anunciado este miércoles que ha aprobado definitivamente el convenio urbanístico con la empresa Calgovsa que regula y limita la actividad extractiva en la Sierra de Becerrero, con el objetivo de garantizar la protección del entorno natural durante las próximas décadas. Además, fija el cierre de la cantera de Calestep, ubicada junto al conjunto arqueológico y monumental del Cerro de San Cristóbal.

En una nota, el Consistorio ha calificado el acuerdo de "hito histórico para la sostenibilidad del municipio" y ha indicado que ha contado con el apoyo unánime de todos los grupos en Pleno.

El acuerdo limita la apertura de futuras canteras en la sierra de Estepa para los próximos treinta o cuarenta años, "un paso decisivo para la preservación del paisaje, del patrimonio y del entorno ambiental".

A cambio, Calgovsa, tal y como ha enmarcado el Consistorio, se ha comprometido a reorganizar su actividad concentrando las concesiones en la cantera de Santiago, lo que "proporciona seguridad jurídica y estabilidad a la empresa que seguirá generando empleo en el municipio".

La clausura de la cantera de Calestep en los próximos 3 o 4 años, y la cesión del espacio al Ayuntamiento permitirá "adelantar la recuperación este enclave tan importante para Estepa", a través de una restauración ambiental y paisajística que "mejorará la imagen de la sierra y contribuirá a revalorizar el conjunto arqueológico del Cerro de San Cristóbal".

Asimismo, el convenio incluye la creación de una fundación destinada a promover becas y proyectos sociales con la que se da continuidad a la labor desarrollada en los últimos años por Calgovsa, especialmente su programa de apoyo a estudiantes de enseñanzas superiores.

Con el mismo, además, se cumplen los objetivos de sostenibilidad de la Agenda 2030, según el Ayuntamiento, "impulsando un modelo de explotación más sostenible de los recursos minerales, que sea compatible con la rentabilidad económica, pero también con la protección social y ambiental del entorno".